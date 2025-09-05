Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του

Βίκυ Κουλιανού, Τζένη Μπαλατσινού και Ανθή Φακιδάρη με τον θρύλο της μόδας

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, στα 91 του χρόνια.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία της σύγχρονης μόδας και εξακολουθούσε να εργάζεται μέχρι και πριν λίγους μήνες αν και η περιουσία του είχε φτάσει σχεδόν τα 12 δισεκατομύρια δολάρια. Φέτος μάλιστα συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυση του θρυλικού οίκου Armani.

Εκατοντάδες διάσημοι ξένοι και Έλληνες από όλους τους χώρους αποχαιρέτησαν τον Τζόρτζιο Αρμάνι που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, στα 91 του χρόνια.

Ανάμεσά τους και η Τζένη Μπαλατσινού, η Βίκυ Κουλιανού και η Ανθή Φακιδάρη που ήταν κάποιες από τις Ελληνίδες που είχαν περπατήσει στην πασαρέλα του!

Τζένη Μπαλατσινού: Πώς αποχαιρέτησε τον Αρμάνι

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του –  τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, @brunimiki , στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα. @giorgioarmani 
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Βίκυ Κουλιανού

Το μοντέλο που μεσουρανούσε τη δεκαετία του '90 είχε συνεργαστεί με τον Ιταλό σχεδιαστή.

Βίκυ Κουλιανού

Ανθή Φακιδάρη: Το νεαρό μοντέλο που περπάτησε στην πασαρέλα του Αρμάνι

Η Ελληνίδα καλλονή που κάνει διεθνή καριέρα στο μόντελινγκ έχει συνεργαστεί με τον οίκο Αρμάνι.

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του

Ανδρεανή Τσάφου

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΑΡΜΑΝΙ
 |
BΙΚΥ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ
 |
ARMANI
