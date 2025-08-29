Selini: H πολύπλευρη καλλιτέχνιδα είναι «το φως μέσα στο σκοτάδι»

Οι καλοκαιρινοί έρωτες είναι από τους καλύτερους. Έχουν μια άλλη ενέργεια. Πιο flirty. Η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Selini και ο ταλαντούχος Papazó μάς βάζουν με τον ιδανικότερο τρόπο σε αυτήν τη διάθεση με το «Φλερτ» τους, που έχει αγαπηθεί πολύ και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Φρέσκο, μελωδικό, και με μια διαφορετική προσέγγιση του dating, το «Φλερτ» είναι το τραγούδι με το οποίο όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Όλοι άλλωστε έχουμε φλερτάρει στη ζωή μας, όλοι έχουμε ζήσει έστω έναν καλοκαιρινό έρωτα, όλοι έχουμε ζήσει κάτι που από μια απλή καλησπέρα θέλαμε να πάει παραπέρα.

Οι ευρηματικοί στίχοι είναι της Ελένης Αργυροπούλου, η μουσική τόσο εκείνης όσο και του Papazó, ενώ παράλληλα έχει κυκλοφορήσει το κατάλληλο video clip σε σκηνοθεσία Αρτέμιδος Γιαννοπούλου.

Ποια είναι η πολυτάλαντη Selini

Η Selini είναι μια ταλαντούχα ανερχόμενη καλλιτέχνιδα που δραστηριοποιείται στην Αθήνα, συνδυάζοντας μουσική και θέατρο, ενώ παράλληλα σπουδάζει υποκριτική στην Δραματική Σχολή του Νέου Ελληνικού Θεάτρου Γεώργιου Αρμένη. Με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας, έχει διαμορφώσει μια μουσική ταυτότητα που αντλεί έμπνευση από τις προσωπικές εμπειρίες, τις ιστορίες των άλλων και τις καθημερινές στιγμές – πάντα με έμφαση στη θεατρικότητα, τον ρυθμό και την έκφραση.

Από μικρή ηλικία, η μουσική ήταν για εκείνη τρόπος επιβίωσης και επικοινωνίας. Ξεκίνησε ως μια ανάγκη να εκφραστεί και εξελίχθηκε σε κεντρικό άξονα της ταυτότητάς της. Όπως λέει η ίδια, «δεν ξέρω αν επέλεξα εγώ τη μουσική ή αν με επέλεξε εκείνη». Η καλλιτεχνική της πορεία χαρακτηρίζεται από πειραματισμό, αποφυγή των ταμπελών και διαρκή εξερεύνηση ήχων που δεν περιορίζονται σε ένα μόνο είδος.

Οι μουσικές της επιρροές είναι πλούσιες και ετερόκλητες: από την Έλενα Παπαρίζου και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, μέχρι την Ariana Grande, τους ABBA, τον Frank Sinatra, αλλά και πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες όπως ο Αττίκ και η Λένα Πλάτωνος. Η Selini δεν διστάζει να ενσωματώσει στοιχεία από όλους αυτούς, δημιουργώντας έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα προσωπικός και σύγχρονος.

Το καλλιτεχνικό της έργο δεν περιορίζεται μόνο στον ήχο. Αντιμετωπίζει την εικόνα – την αισθητική, το στυλ, τα χρώματα, τις κινήσεις ως οργανικό κομμάτι της μουσικής της ταυτότητας. Για εκείνη, η εικόνα δεν είναι απλώς συνοδευτική· είναι ένας παράλληλος τρόπος αφήγησης που ενισχύει το συναίσθημα και την εμπειρία του ακροατή.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές της κυκλοφορίες είναι τα κομμάτια “FLERT” και “Erwtas”, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο πρώτο της EP που πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Πρόκειται για ένα project με πέντε κομμάτια που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της και του καλλιτεχνικού της κόσμου.

Η Selini επιθυμεί να λειτουργεί ως φωνή για όσα είναι δύσκολο να ειπωθούν, με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία οπτική, το χιούμορ, τη θεατρικότητα και το συναίσθημα. Η περσόνα της, όπως λέει, είναι «το φως μέσα στο σκοτάδι» – ένα alter ego που της δίνει τη δύναμη να εκφράζει όσα η ίδια ίσως δεν θα τολμούσε.

Με ξεκάθαρη καλλιτεχνική άποψη, συναισθηματικό βάθος και αυθεντική σκηνική παρουσία, η Selini αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.