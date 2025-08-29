Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας

Οι νεόνυμφοι Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα απόλαυσαν το πρώτο καλοκαίρι με τον γιο τους, που θα γίνει ενός έτους τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Λίγο πριν τη βάπτιση του μικρού Βασίλη, που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου στη Μύκονο, το ζευγάρι ταξίδεψε σε Κεφαλονιά και Μεσσηνία, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών του από γνωστό πολυτελές θέρετρο στη Μεσσηνία, στις οποίες φαίνεται να παίζει γκολφ και τένις.

O Κωνσταντίνος Αργυρός καθώς παίζει τένις σε γνωστό θέρετρο στη Μεσσηνία/ instagram

Σε μια από τις φωτογραφίες, φαίνεται να απολαμβάνει το μπάνιο του σε ιδιωτική πισίνα.

O Κωνσταντίνος Αργυρός κολυμπά σε πισίνα σε γνωστό θέρετρο στη Μεσσηνία/ instagram

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε κι εκείνη κάποιες φωτογραφίες από τις διακοπές στην Πύλο. Στις τρεις φωτογραφίες που ανήρτησε, ποζάρει με φόντο τη θάλασσα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, φορώντας silk dress με την υπογραφή του οίκου Pucci.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στο Λαγονήσι, στις 7 Ιουλίου 2025. Ακολούθησε δεξίωση στη βίλα της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι.

Aργυρός - Νίκα: Aπό τη σχέση του ζευγαριού μέχρι τον λαμπερό τους γάμο

Η σχέση του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023, όμως πέρασε αρκετό διάστημα για να δούμε το ζευγάρι σε κοινή δημόσια εμφάνιση. Ήταν στις 2 Ιουνίου του 2024 όταν η Αλεξάνδρα Νίκα παραβρέθηκε στην απονομή του διαμαντένιου δίσκου του τραγουδιστή στο Ζάππειο, όποτε τους είδαμε πρώτη φορά μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα στην απονομή του διαμαντένιου δίσκου του τραγουδιστή στις 2/6/2024/ NDP Nίκος Δρούκας

Από τότε, ο φωτογραφικός φακός δεν τους απαθανάτισε μαζί αλλά και οι ίδιοι φρόντιζαν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στις 29 Ιουλίου 2024, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε απαθανατιστεί μαζί με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, στη συναυλία του αγαπημένου της στο Κατράκειο θέατρο. Οι φήμες για εγκυμοσύνη της είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Τον Σεπτέμβριο, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε σε συνέντευξή του έμμεσα πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

«Δε με αγχώνει καθόλου η πατρότητα, από μικρός ήθελα να κάνω οικογένεια. Είμαι πολύ καλός με τα παιδιά. Με φαντάζομαι από μικρός να γίνω μπαμπάς», είχε πει στον Γιώργο Λιάγκα, μέσα από το ο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου, λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στις 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της εγκυμονούσας Αλεξάνδρα Νίκα έγινε στο Ηρώδειο, στη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, στις 15 Οκτωβρίου 2024. Η 25χρονη φωτογραφήθηκε καθισμένη ανάμεσα στους γονείς της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα στο Ηρώδειο με τη μητέρα της Μιράντα Πατέρα και τον πατέρα της, Γιώργο Νίκα/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Στις 24 Νοεμβρίου 2024, γεννήθηκε ο γιος του ζευγαριού. Δύο μέρες αργότερα, ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από το μαιευτήριο. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή. Είναι υπέροχα όλα. Είναι όλα τέλεια, φανταστικά. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ. Πολύ όμορφα και πρωτόγνωρα συναισθήματα. Είναι το πιο όμορφο όνειρο της ζωής. Δεν έχω λόγια», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αποκαλύπτοντας πως ο μικρός θα πάρει το όνομα του παππού του, Βασίλης.

Ο λαμπερός γάμος του ζευγαριού έγινε τη Δευτέρα 7 Ιούλιου του 2025 με λίγους καλεσμένους αλλά με πολλή λάμψη. Τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός έλαμπαν από ευτυχία.