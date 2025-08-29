Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας

Μετά την Κεφαλονιά ταξίδεψαν στην Πύλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 10:20 Σεπτέμβριος 2025: Ποια ζώδια θα δουν αλλαγές στην καθημερινότητά τους
29.08.25 , 09:59 Πυρά Φιντάν κατά Ελλήνων πολιτικών–«Δε δεχόμαστε υποδείξεις», λέει η Αθήνα
29.08.25 , 09:58 Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα χαροπαλεύει μετά την επίθεση στη Μινεσότα
29.08.25 , 09:57 Χένρικσεν: Αυτή είναι η θεραπεία που του έδωσε πίσω την παλιά του ζωή
29.08.25 , 09:35 Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
29.08.25 , 09:31 Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
29.08.25 , 09:23 Καιρός: Προειδοποίηση για επικίνδυνες βροχές το Σαββατοκύριακο
29.08.25 , 09:12 Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία 240.000€ από μεζονέτα που διαμένουν Ουκρανοί
29.08.25 , 09:09 «Κινούμαι Ηλεκτρικά» : Αυτά ισχύουν για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
29.08.25 , 09:03 Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Τo tweet του θανάτου με τα 7 εκατομμύρια likes
29.08.25 , 08:55 Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
29.08.25 , 08:47 Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
29.08.25 , 08:20 Σαββατοκύριακο στο πιο κοντινό κυκλαδονήσι - Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα!
29.08.25 , 08:05 Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων
29.08.25 , 07:43 Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» : Αυτά ισχύουν για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αργυρός - Νίκα: To party και η μπομπονιέρα του γάμου τους/ εκπομπή Live News
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι νεόνυμφοι Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα απόλαυσαν το πρώτο καλοκαίρι με τον γιο τους, που θα γίνει ενός έτους τον ερχόμενο Νοέμβριο. 

Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό

Λίγο πριν τη βάπτιση του μικρού Βασίλη, που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου στη Μύκονο, το ζευγάρι ταξίδεψε σε Κεφαλονιά και Μεσσηνία, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές. 

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών του από γνωστό πολυτελές θέρετρο στη Μεσσηνία, στις οποίες φαίνεται να παίζει γκολφ και τένις.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε Summer mood: «Βλέπουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα»

O Κωνσταντίνος Αργυρός καθώς παίζει τένις σε γνωστό θέρετρο στη Μεσσηνία/ instagram

O Κωνσταντίνος Αργυρός καθώς παίζει τένις σε γνωστό θέρετρο στη Μεσσηνία/ instagram

Σε μια από τις φωτογραφίες, φαίνεται να απολαμβάνει το μπάνιο του σε ιδιωτική πισίνα

Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο της στις καλοκαιρινές τους διακοπές

O Κωνσταντίνος Αργυρός κολυμπά σε πισίνα σε γνωστό θέρετρο στη Μεσσηνία/ instagram

O Κωνσταντίνος Αργυρός κολυμπά σε πισίνα σε γνωστό θέρετρο στη Μεσσηνία/ instagram

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε κι εκείνη κάποιες φωτογραφίες από τις διακοπές στην Πύλο. Στις τρεις φωτογραφίες που ανήρτησε, ποζάρει με φόντο τη θάλασσα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, φορώντας silk dress με την υπογραφή του οίκου Pucci.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στο Λαγονήσι, στις 7 Ιουλίου 2025. Ακολούθησε δεξίωση στη βίλα της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι. 

Aργυρός - Νίκα: Aπό τη σχέση του ζευγαριού μέχρι τον λαμπερό τους γάμο

Η σχέση του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023, όμως πέρασε αρκετό διάστημα για να δούμε το ζευγάρι σε κοινή δημόσια εμφάνιση. Ήταν στις 2 Ιουνίου του 2024 όταν η Αλεξάνδρα Νίκα παραβρέθηκε στην απονομή του διαμαντένιου δίσκου του τραγουδιστή στο Ζάππειο, όποτε τους είδαμε πρώτη φορά μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα στην απονομή του διαμαντένιου δίσκου του τραγουδιστή στις 2/6/2024/ NDP Nίκος Δρούκας

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα στην απονομή του διαμαντένιου δίσκου του τραγουδιστή στις 2/6/2024/ NDP Nίκος Δρούκας

Από τότε, ο φωτογραφικός φακός δεν τους απαθανάτισε μαζί αλλά και οι ίδιοι φρόντιζαν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.  

Στις 29 Ιουλίου 2024, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε απαθανατιστεί μαζί με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, στη συναυλία του αγαπημένου της στο Κατράκειο θέατρο. Οι φήμες για εγκυμοσύνη της είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Τον Σεπτέμβριο, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε σε συνέντευξή του έμμεσα πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί. 

Αργυρός: Μιλά πρώτη φορά για την εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα

«Δε με αγχώνει καθόλου η πατρότητα, από μικρός ήθελα να κάνω οικογένεια. Είμαι πολύ καλός με τα παιδιά. Με φαντάζομαι από μικρός να γίνω μπαμπάς», είχε πει στον Γιώργο Λιάγκα, μέσα από το ο εμβληματικό  Royal Albert Hall του Λονδίνου, λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στις 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της εγκυμονούσας Αλεξάνδρα Νίκα έγινε στο Ηρώδειο, στη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, στις 15 Οκτωβρίου 2024. Η 25χρονη φωτογραφήθηκε καθισμένη ανάμεσα στους γονείς της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα στο Ηρώδειο με τη μητέρα της Μιράντα Πατέρα και τον πατέρα της, Γιώργο Νίκα/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Η Αλεξάνδρα Νίκα στο Ηρώδειο με τη μητέρα της Μιράντα Πατέρα και τον πατέρα της, Γιώργο Νίκα/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Στις 24 Νοεμβρίου 2024, γεννήθηκε ο γιος του ζευγαριού. Δύο μέρες αργότερα, ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από το μαιευτήριο. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή. Είναι υπέροχα όλα. Είναι όλα τέλεια, φανταστικά. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ.  Πολύ όμορφα και πρωτόγνωρα συναισθήματα. Είναι το πιο όμορφο όνειρο της ζωής. Δεν έχω λόγια», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αποκαλύπτοντας πως ο μικρός θα πάρει το όνομα του παππού του, Βασίλης.

Ο λαμπερός γάμος του ζευγαριού έγινε τη Δευτέρα 7 Ιούλιου του 2025 με λίγους καλεσμένους αλλά με πολλή λάμψη. Τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός έλαμπαν από ευτυχία. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top