Κουτσελίνη: Το άλμπουμ των οικογενειακών διακοπών σε Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στις ΗΠΑ με τον σύζυγο και την κόρη τους

Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στο star.gr και τον Κωνσταντίνο Μπουγά στο πάρτι για τα 10 χρόνια «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις ΗΠΑ ταξίδεψε η Ζήνα Κουτσελίνη μαζί με τον σύζυγό της, Αντώνη Παπασταθόπουλο και την κόρη τους, ΈμμαΜετά την Πάρο, η οικογένεια απόλαυσε τις διακοπές της σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μοιράστηκε στο Instagram πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα μέρη που επισκέφθηκε με την οικογένειά της.

Σήμερα δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών από αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Περπάτησε μαζί με την κόρη της σε μια από τις εμβληματικές γέφυρες, πόζαρε δίπλα στο γλυπτό «Hope» που βρίσκεται κοντά στην Times Square και απαθανάτισε τους ουρανοξύστες που εντυπωσίαζαν με τον φωτισμό τους τις βραδινές ώρες.

Κουτσελίνη: Το άλμπουμ των οικογενειακών διακοπών σε Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας

Πριν από τέσσερις μέρες, η Ζήνα Κουτσελίνη είχε δημοσιεύσει φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψή τους στο Λας Βέγκας. 

«Ένας κόσμος διαφορετικός. Λειβάδια που έγιναν πολιτείες και χώρες ολόκληρες σε μικρογραφία! Το Παρίσι, η Βενετία και ό,τι μπορείς να φανταστείς! Τουρίστες από όλο τον κόσμο σε πάνω από 42 βαθμούς», έγραψε στη λεζάντα. Το Λας Βέγκας είναι η πολυπληθέστερη πόλη στην πολιτεία της Νεβάδα των ΗΠΑ και είναι περίπου πεντέμισι ώρες μακριά από τη Νέα Υόρκη, αν ταξιδέψει κανείς αεροπορικώς. 

 

Επίσης επισκέφθηκε το Σαουθάμπτον, όπου χτυπάει η «καρδιά» της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας με τον πνευματικό της αρχηγό Πατέρα Άλεξ Καρλούτσο, αλλά συνάντησε και τη σεφ Μαρία Λόη σε ένα ξενοδοχείο «κόσμημα» της Νέας Υόρκης, πριν γίνουν τα επίσημα εγκαίνιά του.

 

Η περιήγηση στους δρόμους του διάσημου Μανχάταν δε θα μπορούσε να λείπει από το ταξίδι τους στη Νέα Υόρκη.

Η Ζήνα Κουτσελίνη θα πει τις «Αλήθειες» της με τους τηλεθεατές για 11η χρονιά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Τον περασμένο Μάιο, γιόρτασε με συνεργάτες και φίλους τα 10 χρόνια της τηλεοπτικής εκπομπής με ένα λαμπερό πάρτι.

Η επαγγελματική πορεία της Ζήνας Κουτσελίνη στη δημοσιογραφία μετρά από το 1991. Ξεκίνησε να εργάζεται ως ρεπόρτερ και λίγα χρόνια αργότερα ανέλαβε την αρχισυνταξία τηλεοπτικών εκπομπών και τη διεύθυνση προγραμμάτων.

Από το 2015 συνεχίζει την πορεία της στην τηλεόραση αλλά μπροστά από τις κάμερες, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα στο Star. Mε τον σύζυγό της είναι παντρεμένοι από το 2002. Η κούκλα κόρη τους είναι σήμερα 15 ετών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
