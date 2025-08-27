Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ παρέλαβε το νυφικό της!

Μετά από έξι χρόνια σχέσης ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ παντρεύονται.

Ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει την Κυριακή 31 Αυγούστου στην Κύπρο με κουμπάρους τον Γιάννη Κωνσταντίνου και την Στέφανη Μιχαηλίδου.

Η Νάταλι Κάτερ λίγα 24ωρα πριν τον γάμο της παρέλαβε το νυφικό της έτοιμη για την μεγάλη στιγμή.

Σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4 ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει στη σχέση του αλλά και την απόφασή του να κρατά μακριά από τα media την προσωπική του ζωή.

«Τα προσωπικά μου, το 90%, το κρατάω για μένα. Τα υπόλοιπα βγαίνουν έτσι κι αλλιώς, εννοώ πως δεν θα κρυβόμαστε κιόλας. Δεν τα πουλάω, εννοείται, τα προσωπικά μου γιατί το θεωρώ πολύ κακό πράγμα για τα views και τα likes», είχε αναφέρει ο Στέφανος Μιχαήλ.

Για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας ο Στέφανος Μιχαήλ είχε απαντήσει: «Δεν με φοβίζει τόσο το να αποκτήσω οικογένεια, όσο το να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά πλέον με βάση το τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία, έχουμε δυστυχώς αφοσιωθεί πάνω στην οθόνη. Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα. Βλέπω πράγματα να συμβαίνουν σε οικογένειες που δεν μου αρέσουν. Δεν μπορείς να είσαι πάνω από το παιδί να το ελέγχεις», είχε αναφέρει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο Mega.