Παντρεύονται Πάνος Καλίδης και Λεάννα Μάρκογλου!

Πότε θα γίνει ο γάμος;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 14:48 Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του - Όλη η διαδικασία
26.08.25 , 14:13 O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
26.08.25 , 14:02 Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη ο 40χρονος εγκαυματίας
26.08.25 , 13:28 Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
26.08.25 , 13:17 Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα να κάνω και κατινιές, αλλά κρατιέμαι»
26.08.25 , 13:14 H πιο ρομαντική πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου
26.08.25 , 12:56 Παγιδευμένη σε δωμάτιο σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της
26.08.25 , 12:39 Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
26.08.25 , 12:31 Βόλος: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητά ο 40χρονος
26.08.25 , 12:25 Παντρεύονται Πάνος Καλίδης και Λεάννα Μάρκογλου!
26.08.25 , 12:12 Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη - Το ΚΥ δεν είχε οδηγό για ασθενοφόρο
26.08.25 , 11:14 Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι
26.08.25 , 11:08 Καισαριανή: Βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά σε κάδο απορριμμάτων
26.08.25 , 10:26 Καιρός: Έρχεται κύμα ζέστης από την Ιταλία - Πότε θα βρέξει και πού
26.08.25 , 10:20 Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο – Νεκροί και 5 δημοσιογράφοι
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Άννα Μπουσδούκου - Ανδρέας Δρακόπουλος: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Βαφτίζουν τον γιο τους στη Μύκονο
Παγιδευμένη σε δωμάτιο σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της
Λάλος - Λαμπροπούλου: Ερωτευμένοι στα γυρίσματα της νέας τους σειράς
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πάνος Καλλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Παντρεύονται μετά από 20 χρόνια σχέσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mετά από 20 χρόνια σχέσης και τρία παιδιά, ο τραγουδιστής Πάνος Καλλίδης ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του Λεάννα Μάρκογλου πολύ σύντομα.

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί μέσα στον Σεπτέμβριο του 2025. Μάλιστα, η Λεάννα Μάρκογλου το άφησε να εννοηθεί στο τελευταίο της story στο Instagram όπου δοκιμάζει ένα υπέροχο νυφικό και γράφει: «Και στα δικά σας κορίτσια».

Δες το instastory της Λεάννας:

καλλιδης

«Ο Πάνος Καλλίδης με αποχαιρέτησε για το reality του ΣΚΑΪ με μια… πρόταση γάμου. Πήγαμε σε μια εκκλησία που είχε ολονυκτία και μου λέει έχω μαζί μου το δακτυλίδι και το κουβαλάω δυο μήνες. Και μου το έδωσε! Μου έκανε πρόταση γάμου, δεν γονάτισε, ήρθε έκατσε δίπλα μου και μου έδωσε το κουτάκι. Μου είπε “Θέλω να γίνεις γυναίκα μου”. Ήταν αμήχανο, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Μέσα στο δακτυλίδι είχε γράψει τα αρχικά των παιδιών μας» αποκάλυψε η Λεάννα Μάρκογλου πριν λίγο καιρό στην εκπομπή Super Κατερίνα.

λεάννα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΔΗΣ
 |
ΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top