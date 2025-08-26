Παντρεύονται Πάνος Καλίδης και Λεάννα Μάρκογλου!

Mετά από 20 χρόνια σχέσης και τρία παιδιά, ο τραγουδιστής Πάνος Καλλίδης ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του Λεάννα Μάρκογλου πολύ σύντομα.

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί μέσα στον Σεπτέμβριο του 2025. Μάλιστα, η Λεάννα Μάρκογλου το άφησε να εννοηθεί στο τελευταίο της story στο Instagram όπου δοκιμάζει ένα υπέροχο νυφικό και γράφει: «Και στα δικά σας κορίτσια».

Δες το instastory της Λεάννας:

«Ο Πάνος Καλλίδης με αποχαιρέτησε για το reality του ΣΚΑΪ με μια… πρόταση γάμου. Πήγαμε σε μια εκκλησία που είχε ολονυκτία και μου λέει έχω μαζί μου το δακτυλίδι και το κουβαλάω δυο μήνες. Και μου το έδωσε! Μου έκανε πρόταση γάμου, δεν γονάτισε, ήρθε έκατσε δίπλα μου και μου έδωσε το κουτάκι. Μου είπε “Θέλω να γίνεις γυναίκα μου”. Ήταν αμήχανο, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Μέσα στο δακτυλίδι είχε γράψει τα αρχικά των παιδιών μας» αποκάλυψε η Λεάννα Μάρκογλου πριν λίγο καιρό στην εκπομπή Super Κατερίνα.