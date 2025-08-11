Τατιάνα Στεφανίδου: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ιθάκη

Απαθανατίζει την υπέροχη παραλία Γιδάκι

Τατιάνα Στεφανίδου: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ιθάκη
Tι είχε απαντήσει η Τατιάνα για το ενδεχόμενο να κάνει εκπομπή μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο/ βίντεο από Alpha

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές συνεχίζουν η Τατιάνα Στεφανίδου μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Το ζευγάρι των παρουσιαστών παραθερίζει στον αγαπημένο τους προορισμό, ο οποίος δεν είναι άλλος από τα Επτάνησα.

Στεφανίδου- Ευαγγελάτος: Ρομαντικό δείπνο στο Μεγανήσι

Λίγο πριν ξεκινήσει η τηλεοπτική σεζόν αλλά και η νέα της εκπομπή στον ΣΚΑΪ με τίτλο Power Talk, η Τατιάνα Στεφανίδου επισκέφτηκε την πανέμορφη Ιθάκη.

Η ίδια η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί στα social media δύο βίντεο από την καλοκαιρινή της απόδραση στο Ιόνιο, ένα από τη χθεσινή αυγουστιάτικη πανσέληνο αλλά και ένα από την επίσκεψή της στην πανέμορφη παραλία Γιδάκι της Ιθάκης.

Δες στιγμιότυπα από τα βίντεο:

ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΙΘΑΚΗ
