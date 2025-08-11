Ρουμελιώτη: Δείχνει το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε o Kατσούλης

Τρισευτυχισμένοι είναι Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς τους επόμενους μήνες θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον γάμο τους.

Ο νικητής του Survivor και επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό. Μάλιστα ο Σάκης Κατσούλης, είχε αποκαλύψει δημόσια ότι προετοίμαζε μήνες αυτήν την πολύ όμορφη έκπληξη!

Αυτές τις μέρες το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στα ελληνικά νησιά και οι αναρτήσεις στα social media δίνουν και παίρνουν! Μάλιστα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πόσταρε και μια φωτογραφία της από την παραλία στα Instagram Stories στην οποία βλέπουμε το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Σάκης Κατσούλης! Σε μοντέρνο στιλ, γεμάτο όμορφες πέτρες, το δαχτυλίδι της Μαριαλένας είναι ιδιαίτερο και αποπνέει φινέτσα και στιλ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: