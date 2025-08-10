Γιάννης Αποστολάκης: Κάνει σχέδια γάμου με τη Βάσω Βιλέγκας;

Τι είπε για τη συνεργασία τους στην εκπομπή Route 360

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Γιάννης Αποστολάκης έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της Βάσως Βιλέγκας.

Ο γνωστός σεφ και παρουσιαστής κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από  τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση και απάντησε στο ενδεχόμενο να τον δούμε γαμπρό.

Γιάννης Αποστολάκης: «Το ROUTE 360 είναι σεμινάριο ζωής»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaso Vilegas (@vasovillegas)

«Δε μου ταιριάζει αυτή η συνθήκη. Τα βλέπω λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Τουλάχιστον στη φάση της ζωής που είμαι τώρα, δεν το σκέφτομαι. Στο μέλλον δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά προς το παρόν όχι», είπε σε συνέντευξη στη Reallife.

Η ταξιδιωτική εκπομπή Route 360 και ο…ναύτης!

Ο Γιάννης Αποστολάκης πέρασε τα τελευταία 2,5 χρόνια πάνω σε ένα ιστιοφόρο, κάνοντας τον γύρο του κόσμου και καταγράφοντας στιγμές από το ταξίδι του και τα μέρη που επισκέφθηκε.

Οι περιπέτειές του έρχονται κάθε σαββατοκύριακο μέσα από την ταξιδιωτική εκπομπή Route 360 στο Star. Η κοινή τους παρουσία στο ταξίδι αυτό αποδείχτηκε απαιτητική, αφού, όπως εξήγησε, οι ρόλοι τους μπλέκονταν συνεχώς.

«Με τη Βάσω δεν ήμασταν απλώς ζευγάρι. Ήταν και ο ναύτης μου. Έπρεπε να βρω τον τρόπο να συνδυάζω την επαγγελματική συνεργασία μαζί της με τη συντροφικότητα. Να είμαι σύντροφός της και ταυτόχρονα το… αφεντικό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Σε ό,τι αφορά την απόφασή του να ταξιδέψει για τόσο μεγάλο διάστημα είχε πει στην εκπομπή Breakfast@star: «Ήταν ένα σεμινάριο όλο αυτό το ταξίδι, 2,5 χρόνια, έμαθα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, άλλαξε ο χαρακτήρας μου. Έμαθα πώς να συμπεριφέρομαι, πώς να διαχειρίζομαι τους ανθρώπους. Έμαθα από κάποιους ανθρώπους πώς συμπεριφέρονται στα δύσκολα. Ήταν ένα πολύ δυνατό σχολείο» σημείωσε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε: «Δεν ήταν δύσκολο που ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένειά μου, γιατί ήμουν προσηλωμένος στον στόχο μου. Αυτό το ταξίδι το ετοίμαζα πάρα πολλά χρόνια, και ήμουν τόσο συγκεντρωμένος, που δεν άφηνα τίποτα να περάσει μέσα στο μυαλό μου για να με επηρεάσει και να μου δημιουργήσει ανασφάλειες, φοβίες, δεύτερες σκέψεις. Δε λύγισα ποτέ».

