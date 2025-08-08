Άννη Πανταζή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της με φόντο το λιμάνι της Σάμου

Στιγμές από το οικογενειακό καλοκαίρι της στη Σάμο μοιράστηκε η Άννη Πανταζή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής δημοσίευσε φωτογραφίες με τα παιδιά της, τα οποία έχουν μεγαλώσει αρκετά. Στα σπάνια στιγμιότυπα τους βλέπουμε καθισμένους στα βράχια να ποζάρουν με φόντο το γραφικό λιμάνι της Σάμου και τον ουρανό, που είχε αρχίσει να παίρνει τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.
Η τρυφερή μανούλα φωτογραφήθηκε πλάι στα αγγελούδια της, τα οποία χαρακτήρισε ως τα «πάντα» στη λεζάντα της κι έλαμπε από χαρά κι ευτυχία. «My everything…», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η Άννη Πανταζή είναι μητέρα δύο παιδιών, του Φίλιππου και της Χριστιάννας, καρποί του έρωτά της με τον Χριστόφορο Χούμα. Η ολυμπιονίκης και ο πρώην μπασκετμπολίστας είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο του 2017, ενώ δύο χρόνια αργότερα τελέστηκε ο θρησκευτικός τους γάμος στο Κορωπί.
Την ημέρα που αντάλλαξαν όρκους αγάπης ενώπιον του Θεού βάφτισαν και την κόρη τους. Νονά της νεοφώτιστης ήταν η αδελφή της Άννης Πανταζή, Κλέλια Πανταζή.