Άννη Πανταζή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της με φόντο το λιμάνι της Σάμου

Ο Φίλιππος και η Χριστιάννα σημαίνουν τα πάντα για εκείνη!

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Άννη και Κλέλια Πανταζή: Παλαιότερο βίντεο από την κοινή τους συνέντευξη στην «Ελένη»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στιγμές από το οικογενειακό καλοκαίρι της στη Σάμο μοιράστηκε η Άννη Πανταζή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Άννη Πανταζή: To πάρτι γενεθλίων της κόρης της!

Η ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής δημοσίευσε φωτογραφίες με τα παιδιά της, τα οποία έχουν μεγαλώσει αρκετά. Στα σπάνια στιγμιότυπα τους βλέπουμε καθισμένους στα βράχια να ποζάρουν με φόντο το γραφικό λιμάνι της Σάμου και τον ουρανό, που είχε αρχίσει να παίρνει τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος

Η τρυφερή μανούλα φωτογραφήθηκε πλάι στα αγγελούδια της, τα οποία χαρακτήρισε ως τα «πάντα» στη λεζάντα της κι έλαμπε από χαρά κι ευτυχία. «My everything…», έγραψε χαρακτηριστικά. 

 

Άννη Πανταζή: Οικογενειακές στιγμές στη Σάμο

Άννη Πανταζή: Η πρόταση γάμου από τον άντρα της ζωής της

Η Άννη Πανταζή είναι μητέρα δύο παιδιών, του Φίλιππου και της Χριστιάννας, καρποί του έρωτά της με τον Χριστόφορο Χούμα. Η ολυμπιονίκης και ο πρώην μπασκετμπολίστας είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο του 2017, ενώ δύο χρόνια αργότερα τελέστηκε ο θρησκευτικός τους γάμος στο Κορωπί. 

Άννη Πανταζή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της με φόντο το λιμάνι της Σάμου

Στιγμιότυπο από τον θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού

Την ημέρα που αντάλλαξαν όρκους αγάπης ενώπιον του Θεού βάφτισαν και την κόρη τους. Νονά της νεοφώτιστης ήταν η αδελφή της Άννης Πανταζή, Κλέλια Πανταζή

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
