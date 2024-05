Πιρς Μπρόσναν: Αγνώριστος ο ηθοποιός στα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη βιογραφική ταινία του θρύλου της πυγμαχίας, Νασίν Χάμεντ.

Στο φιλμ «Giant», πρωταγωνιστεί μεταξύ άλλων και ο γνωστός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, που ενσαρκώνει τον Ιρλανό προπονητή Μπρένταν Ίνγκλ, που βοήθησε τον Χάμεντ να φτάσει στην κορυφή του αθλήματος.

Πρις Μπρόσναν /Φωτογραφία AP

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τον Χάμεντ, ο εμβληματικός coach είχε προπονήσει επίσης άλλους τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές, τον Τζόνι Νέλσον, τον Τζούνιορ Γουίτερ και τον Κελ Μπρουκ. Απεβίωσε το 2018, σε ηλικία 77 ετών.

Οι πρώτες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη μεταμόρφωση του Πιρς Μπρόσναν είναι εντυπωσιακές, καθώς βλέπουμε τον 77χρονο σταρ να έχει μπει για τα καλά στο πετσί του ρόλου και να είναι κυριολεκτικά αγνώριστος!

Pierce Brosnan, 70, looks worlds away from his suave self as he ditches his dashing looks for a receding white wig as new biopic Giant releases unrecognisable first look image https://t.co/7jn5nm6kiI