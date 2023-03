Αγνώριστος ο Πιρς Μπρόσναν: Δείτε τον με μακριά κατάλευκα μαλλιά

Αδιαμφισβήτητα ο Πιρς Μπρόσναν είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Μπορεί να είναι 69 ετών, αλλά συνεχίζει να σαγηνεύει τον γυναικείο πληθυσμό.



Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο: «Four Letter of Love».

Look at those locks! On set and greating fans, Pierce Brosnan is curently back in his homeland filming #FourLettersOfLove in Ballycastle, Ballymena and Carrickfergus 🇮🇪 pic.twitter.com/SjWYkv4O5s