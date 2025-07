Η Pirelli εγκαινίασε το Goodwood Festival of Speed 2025 με μια εντυπωσιακή παρέλαση supercars, συνολικής ισχύος άνω των 10.000 ίππων, για να γιορτάσει την παρουσίαση της πέμπτης γενιάς του ελαστικού P Zero. Η εκδήλωση τίμησε επίσης τη συμπλήρωση 40 ετών από την κυκλοφορία του ελαστικού που καθιέρωσε την κατηγορία των ultra-high performance (UHP) το 1985. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το P Zero εξόπλισε τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στον κόσμο, με περισσότερες από 3.000 εκδόσεις ειδικά σχεδιασμένες για συγκεκριμένα μοντέλα, με στόχο την απόδοση και την ασφάλεια μέσω συνεχούς τεχνολογικής καινοτομίας.

Τα αυτοκίνητα της παρέλασης ανέβηκαν τον διάσημο λόφο του Goodwood, το επίκεντρο του φεστιβάλ, και επιλέχθηκαν για να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του Pirelli P Zero. Επικεφαλής ήταν η Ferrari F40, το πρώτο αυτοκίνητο που εξοπλίστηκε με την πρώτη γενιά P Zero το 1987. Ακολούθησε η Lancia Delta S4 Stradale, η οποία είχε ήδη εξοπλιστεί με μια πρώιμη έκδοση του ελαστικού δύο χρόνια νωρίτερα, με μοναδικό σχέδιο πέλματος που συνδύαζε slick, intermediate και βρόχινα προφίλ, όπως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η Lamborghini Urus SE, το πρώτο μοντέλο με έγκριση τύπου για την πέμπτη γενιά P Zero. Την ηλεκτρική εποχή εκπροσώπησε η Lotus Evija, το ισχυρότερο ηλεκτρικό hypercar παραγωγής, εξοπλισμένο με ελαστικά P Zero Trofeo R με σήμανση “Elect” – η υπογραφή της Pirelli για ελαστικά ειδικά σχεδιασμένα για BEV και PHEV.

Τα McLaren Artura και Pagani Utopia Roadster ήταν τα πρώτα αυτοκίνητα με το σύστημα Pirelli Cyber Tyre ως στάνταρ εξοπλισμό – το μοναδικό σύστημα hardware και software που συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες μέσα στα ελαστικά και τα μεταδίδει στα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα λειτουργικότητας.

Η Porsche 911 Carrera 4 GTS, με ελαστικά P Zero R, ενσάρκωσε την ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ασφάλειας και ευελιξίας που χαρακτηρίζει την οικογένεια P Zero. Την ίδια στιγμή, η Aston Martin Vanquish Volante – το V12 cabrio grand tourer – αντιπροσώπευσε την καθαρή απόλαυση της οδήγησης. Το μέλλον της κινητικότητας παρουσιάστηκε με το BMW Vision Driving Experience, ένα concept car που προαναγγέλλει τη νέα γενιά μοντέλων της μάρκας.

Η παρέλαση των 10.000 ίππων ολοκληρώθηκε με ένα μονοθέσιο Formula 1 εξοπλισμένο με P Zero 18 ιντσών, συνδέοντας τον δρόμο με την πίστα και αναδεικνύοντας την αγωνιστική κληρονομιά από την οποία γεννήθηκε το P Zero – και από την οποία συνεχίζει να αντλεί τεχνολογία μέχρι σήμερα.

Η καινοτομία του Pirelli P Zero επεκτείνεται και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος: κατά τη διάρκεια του Festival of Speed, η Pirelli και η JLR – Jaguar Land Rover παρουσίασαν το πρώτο ελαστικό παραγωγής παγκόσμιας αγοράς που κατασκευάζεται από πάνω από 70% βιολογικά και ανακυκλωμένα υλικά. Το ελαστικό, που περιλαμβάνει και φυσικό καουτσούκ με πιστοποίηση FSC είναι ειδικά σχεδιασμένο P Zero και θα διατίθεται αρχικά σε επιλεγμένες εκδόσεις 22” για το Range Rover.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ PIRELLI P ZERO

Σήμερα, το P Zero είναι μια μάρκα που συνδέει άρρηκτα την πίστα με τον δρόμο, αποτελώντας μια πλήρη οικογένεια προϊόντων που επιλέγονται από κορυφαίους κατασκευαστές premium και prestige αυτοκινήτων παγκοσμίως. Στην κατηγορία prestige, τα ελαστικά Pirelli P Zero εξοπλίζουν πάνω από το 50% των διαθέσιμων μοντέλων.

Κύρια προϊόντα της οικογένειας P Zero περιλαμβάνουν:

· την πέμπτη γενιά P Zero, σχεδιασμένη για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια σε οχήματα υψηλών επιδόσεων,

· το P Zero E, που συνδυάζει ηλεκτροκίνηση και βιωσιμότητα με χρήση άνω του 55% φυσικών και ανακυκλωμένων υλικών και τριπλή “Α” στην ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών,

· το P Zero R, για μέγιστη σπορ απόδοση και οδηγική απόλαυση σε αυτοκίνητα και SUV υψηλών επιδόσεων,

· το P Zero Trofeo RS, για χρήση σε πίστα αλλά και νόμιμο στον δρόμο,

· και το P Zero Winter 2, για οδηγούς που αναζητούν κορυφαία απόδοση και ασφάλεια ακόμη και τον χειμώνα.

Για να τιμήσει τα 40 χρόνια του P Zero, η Pirelli δημιούργησε μια συλλεκτική επανέκδοση του αρχικού ελαστικού του 1985, σε μόλις 40 σετ. Αυτό το ιστορικό ελαστικό, μαζί με άλλα κλασικά μοντέλα P Zero, εντάσσεται πλέον στη σειρά Pirelli Collezione, αφιερωμένη σε θρυλικά vintage και μοντέρνα κλασικά αυτοκίνητα. Όπως όλα τα ελαστικά της σειράς, διατηρεί τον αυθεντικό σχεδιασμό, ενσωματώνοντας όμως σύγχρονα υλικά και τεχνολογία. Έτσι, η ασφάλεια ενισχύεται, ενώ η αυθεντική σπορ ψυχή του αυτοκινήτου παραμένει αναλλοίωτη.

10.000 ΙΠΠΟΙ: Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ P ZERO ΤΗΣ PIRELLI ΣΤΟ GOODWOOD

· Ferrari F40 (1987 – 478 HP) – Pirelli P Zero

· Lancia Delta S4 Stradale (1985 – 250 HP) – Pirelli P Zero

· Alfa Romeo 8C Competizione (2007 – 450 HP) – Pirelli P Zero

· Aston Martin Vanquish Volante (2025 – 835 HP) – Pirelli P Zero Corsa

· Lamborghini Aventador SVJ (2018 – 770 HP) – Pirelli P Zero Corsa

· McLaren Artura (2021 – 700 HP) – Pirelli P Zero Corsa

· Pagani Utopia Roadster (2024 – 864 HP) – Pirelli P Zero Trofeo RS

· Lotus Evija (2023 – 2011 HP) – Pirelli P Zero Trofeo R

· Porsche 911 Carrera 4 GTS (2024 – 541 HP) – Pirelli P Zero R

· BMW Vision Driving Experience (2025 – περίπου 1.500 HP) – Pirelli P Zero Trofeo RS

· Lamborghini Urus SE (2024 – 800 HP) – Pirelli P Zero

· Formula 1 (2023 – περίπου 1.000 HP) – Pirelli P Zero F1

