Michael Jackson: Πιθανή νέα δίκη για καταγγελίες περί κακοποίησης παιδιών

Έχουν περάσει 14 χρόνια από την ημέρα θανάτου του Michael Jackson. Η μνήμη του «βασιλιά της ποπ» επισκιάστηκε από διάφορες κατηγορίες με πιο συχνή αυτή της σεξουαλικής κακοποίησης.

Δύο άνδρες ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά ως παιδιά από τον τραγουδιστή και ενδέχεται να κινηθούν νομικά εναντίον των εταιρειών του, σύμφωνα με αμερικανικό δικαστήριο.

Ο Wade Robson και ο James Safechuck, 40 ετών και οι δυο σήμερα, ισχυρίζονται ότι ο Jackson τους κακοποίησε για χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ενώ έμεναν στο ράντσο του Neverland.

