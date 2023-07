Πέθανε στα 77 του ο ιδρυτής των Eagles, Ράντι Μάισνερ

Ακούστε το Take It To The Limit των Eagles

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο συνιδρυτής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Eagles, Ράντι Μάισνερ.

Ο θάνατός του τραγοδιστή και μπασίστα επιβεβαιώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα των Eagles, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως «αναπόσπαστο» κομμάτι της επιτυχίας τους. Ο Μάισνερ πέθανε από επιπλοκές από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), σύμφωνα με το CNN.

Ο Μάισνερ βοήθησε στο σχηματισμό του συγκροτήματος το 1971, ενώ το Take It To The Limit, το οποίο έγραψε ο ίδιος, είναι μόνο ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια στα οποία «δάνεισε» τη φωνή του.

Ο Μάισνερ συμμετείχε στα πρώτα πέντε άλμπουμ του συγκροτήματος: Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights και Hotel California.

Η ανάρτηση των Eagles στη σελίδα τους στο Facebook:

Όντας ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία, οι «Αετοί» έχουν πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο και μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

H μεγαλύτερη επιτυχία των Eagles είναι το Hotel California

