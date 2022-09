Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο χωρίζει τις συντρόφους του όταν κλείσουν τα 25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γνωστός για την αδυναμία του στις νεαρές γυναίκες και, ειδικότερα, στα μοντέλα, με τον πρόσφατο χωρισμό του από την Καμίλα Μορόνε να πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες στα media

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός συνηθίζει να βάζει τίτλους τέλους στις σχέσεις του όταν οι σύντροφοί του κλείσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους και ο χωρισμός με την Καμίλα Μορόνε ήταν η περίπτωση που επιβεβαίωσε τον... μύθο.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός είναι γνωστός για την αδυναμία του στις νεαρές γυναίκες και ειδικότερα, στα μοντέλα, όμως το ενδιαφέρον του παύει να υπάρχει, μόλις κλείσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους / Φωτογραφία: AP

Όλοι περίμεναν πως εκείνη θα «έσπαγε» το μοτίβο των συντρόφων του, με πηγές από το περιβάλλον τους να αναφέρουν πως οι δυο τους το βλέπουν σοβαρά και σκέφτονται το ενδεχόμενο ενός αρραβώνα.

Leonardo DiCaprio has split from girlfriend Camila Morrone, according to @People . pic.twitter.com/icrlC0kpKq

Ωστόσο, η είδηση του χωρισμού τους κάνει εδώ και λίγα 24ωρα τον γύρο του Διαδικτύου, με στενό φίλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο να έρχεται να «δώσει εξηγήσεις» για τη συνήθεια του σταρ να χωρίζει τις συντρόφους του, λίγο πριν μπουν στα 26. «Όταν τα κορίτσια φτάσουν στα 25, αναζητούν περισσότερα. Ψάχνουν να παντρευτούν και να ζήσουν με κάποιον. Κι αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που θέλει ο Λίο. Δε θέλει να κάνει οικογένεια και σίγουρα, δε θέλει να βρίσκεται με γυναίκες που τον πιέζουν για κάτι τέτοιο», αναφέρει στην Post ο φίλος του ηθοποιού.

«Τη στιγμή που τον συναντά ένα κορίτσι, τότε αυτόματα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Αν "γεράσει", ξέρει ότι θα φύγει. Επίσης, αν τον "πλησιάσει" πολύ, ξέρει πάλι ότι θα φύγει. Μπορεί ο φίλος μου να έχει μεγαλώσει, αλλά το γούστο του δε μεγαλώνει ποτέ», συμπλήρωσεστη συνέχεια.

Σε συνέντευξή του στο Marie Claire, ο Οσκαρικός ηθοποιός είχε αφήσει αιχμές ότι επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια. «Εννοείτε εάν θέλω να φέρω παιδιά σε έναν κόσμο σαν κι αυτόν; Αν συμβεί, συνέβη. Θα προτιμούσα να μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να παρερμηνευτούν», είχε δηλώσει.

If Leonardo DiCaprio's girlfriends 'get too old or too close, they're gone': source https://t.co/ua2NczGX5J pic.twitter.com/salsclE1Jk