Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα: Επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους

Ξεκινάω δουλειά...«Δοκιμαστής» στον Έκτορα!! Θα δοκιμάζω ΟΛΑ τα πιάτα πριν πάνε στους πελάτες!! 😂😂😂 Σκληρή δουλειά, but somebody’s got to do it! #top

