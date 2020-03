Σάκης Τανιμανίδης: Με ένα βίντεο εξηγεί γιατί πρέπει να «μένουμε σπίτι»!

Τώρα που είναι πλέον και υποχρεωτικό είναι καλό να γνωρίζουμε ακριβώς σε τι βοηθάει το να μείνουμε στο σπιίτι, έτσι ώστε να το κάνουμε επειδή το πιστεύουμε κι όχι με το ζόρι! Μιλώντας με επιδημιολόγους και κάνοντας λίγη έρευνα πήρα μια απάντηση. Η γρήγορη απάντηση, λοιπόν, είναι ότι μένουμε σπίτι για να μειώσουμε το ρυθμό εξάπλωσης του ιού, και να μπορέσει ανα πάσα στιγμή το σύστημα υγείας μας να ανταπεξέλθει. Να μην φτάσουμε ποτέ έναν τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών που δε θα μπορούν όλοι να πάρουν την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να γίνεις κι εσύ ΗΡΩΑΣ και να αράξεις στο σπίτι σου και να σώσεις ζωές! 💪 🦸‍♂️ #menoumespiti #gineIROAS

