Σάκης Τανιμανίδης: Έχει και εκείνος τα συμπτώματα του κορωνοϊού!

BAD NEWS 😔: Δεν τη γλίτωσα ούτε εγω απ'ότι φαίνεται... GOOD NEWS 😃: Είμαστε και πάλι αγκαλιά και δεν χρειάζεται να παίζουμε κρυφτό μέσα στο ίδιο μας το σπίτι! Εδώ και 2 μέρες έχω κι εγώ όλα τα συμπτώματα (πυρετό, βήχα, ελαφριά δύσπνοια). Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με γιατρούς πήραμε το "οκ" για να κινούμαστε επιτέλους ελεύθερα στο σπίτι. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμπαράσταση και τα μηνύματα. Σας αγαπάμε με όλη μας την καρδιά! ❤️ Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει φόβος για το μέλλον...για το ποιά είναι η επόμενη μέρα. "Θα είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι, τι θα γίνει με τη δουλειά μου, θα επιβιώσει από αυτή την κρίση η επιχείρησή μου, τι θα γίνει με το σχολείο και τις πανελλήνιες, πότε θα κυκλοφορήσουμε και πάλι ελέυθερα"? Θέλω όμως να θυμάστε ότι η γη δε θα σταματήσει ποτέ να γυρίζει, κι ότι αργά η γρήγορα η ζωή θα επανέλθει στο κανονικό. Αυτό το PAUSE που πατήσαμε όλοι στην κανονική μας ζωή για αυτό το διάστημα, σαν ταινία που την κόψαμε στη μέση για διάλειμμα, δεν είναι STOP...είναι PAUSE. Και κάποια στιγμή η ταινία θα συνεχίσει κι εσείς θα είστε έτοιμοι να τη ζήσετε, να την αλλάξετε και να κυνηγήσετε τα όνειρα σας! "Πότε θα γίνουν αυτά" θα μου πεις? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΙΟΣ! 🆘 Και για να περιοριστεί ο ιός πρέπει να ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ, όπως ακριβώς λένε οι επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ, αλλά και τόσοι επιστήμονες. Είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθει η ζωή στο κανονικό, αλλά και για να προστατέψουμε τους ηλικιωμένους μας. Μέχρι τότε απολαύστε τον ποιοτικό χρόνο στο σπίτι σας, που τόσο αναπάντεχα κερδίσατε...και όλα θα πάνε καλά! #TogetherIsBetter #menoumespiti

