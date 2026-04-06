Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Ο διαβήτης είναι ένα πολύπλοκο μεταβολικό νόσημα. Οι επιπλοκές του διαβήτη αφορούν βλάβες στα αγγεία αλλά και στα νεύρα του οργανισμού. Η βλάβη στα νεύρα οδηγεί σε δυσλειτουργία πολλά όργανα: την καρδιά, το δέρμα τα μάτια. Προσφάτως, όμως, αποδείχθηκε ότι αφορά και στα όργανα της ακοής. Τα υψηλά ή τα χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν τα νεύρα που επηρεάζουν την ακοή.

«Με την πάροδο του χρόνου, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν μικρά αιμοφόρα αγγεία και νεύρα στο εσωτερικό αυτί. Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα (υπογλυκαιμία) επίσης μπορεί να βλάψει τον τρόπο με τον οποίον τα νευρικά σήματα που μεταδίδονται από το εσωτερικό αυτί στον εγκέφαλο. Και οι δύο τύποι νευρικής βλάβης μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ακοής», επισημαίνει η κ. Αικατερίνη Ν. Τρικκαλινού MD, Msc, στο διαβητικό πόδι, Phd (c), Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνη ιατρείου διαβητικού ποδιού στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Η απώλεια ακοής είναι δύο φορές πιο συχνή σε άτομα με διαβήτη από ότι σε άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν έχουν διαβήτη. Ακόμη και τα άτομα με προδιαβήτη (επίπεδα σακχάρου στο αίμα υψηλότερα από το φυσιολογικό αλλά όχι αρκετά υψηλά για να έχουν διαβήτη τύπου 2) έχουν 30% υψηλότερο ποσοστό απώλειας ακοής από τα άτομα με φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Η μείωση της ακοής συμβαίνει για πολλούς λόγους:

Ηλικία

Γενετικοί παράγοντες

Εργασία ή /και διαβίωση σε περιβάλλον με δυνατούς θορύβους

Φαρμακευτική αγωγή

Η μακροχρόνια, τακτική χρήση παυσίπονων βλάπτει την ακοή. Ως τακτική χρήση περιγράφεται ως 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Γενικά αυτή είναι μία συνήθης δοσολογία για τα άτομα με χρόνιο πόνο. Η λήψη μεγάλης ποσότητας ασπιρίνης μπορεί, επίσης, να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής, η οποία μπορεί να γίνει μόνιμη με την πάροδο του χρόνου.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που περιέχουν ιβουπροφαίνη, ακεταμινοφαίνη και ναπροξένη, επίσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Ιδιαιτέρως η ακεταμινοφαίνη.

Επίσης, βλάβη προκαλούν η οξυκωδόνη, η μεθαδόνη και το φεντανύλ, αντιβιοτικά όπως οι αμινογλυκοσίδες, ογκολογικά φάρμακα, η κινίνη, διουρητικά αγκύλης, όπως η φουροσεμίδη αλλά και φάρμακα για τις εμβοές και το άγχος.

Σακχαρώδης διαβήτης

Η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα σας είναι ένα κρίσιμο μέρος της φροντίδας του διαβήτη σας, καθόσον επηρεάζει την υγεία των αγγείων αλλά και των νεύρων. Υπάρχουν όμως τρόποι, με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη της απώλειας ακοής εάν έχετε διαβήτη», προσθέτει.

Σημάδια απώλειας ακοής

Η απώλεια ακοής μπορεί να συμβεί αργά, επομένως μπορεί να είναι δύσκολο να την παρατηρήσετε. Συχνά, οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειας θα επισημάνουν την απώλεια ακοής σας πριν το παρατηρήσετε εσείς.

Τα σημάδια της απώλειας ακοής περιλαμβάνουν:

Αδυναμία ακοής της ομιλίας των άλλων

Αδυναμία παρακολούθησης συνομιλίας περισσοτέρων του ενός ατόμων

Η αίσθηση ότι οι άλλοι μουρμουρίζουν και δεν μιλούν δυνατά

Προβλήματα ακοής σε θορυβώδη μέρη, όπως πολυσύχναστα εστιατόρια

Δυσκολία ακοής των φωνών μικρών παιδιών και άλλων με ήρεμες φωνές

Ανάγκη αύξησης της έντασης της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου τόσο που να θεωρείται πολύ δυνατά για άλλους που βρίσκονται κοντά.

«Προβλήματα με το εσωτερικό αυτί σας μπορεί επίσης να επηρεάσουν και την ισορροπία. Είναι γνωστό πως στους ασθενείς με διαβήτη επηρεάζεται άλλοτε σε άλλο βαθμό η ισορροπία. Για τον λόγο αυτό, όταν ασκούνται οι συγκεκριμένοι ασθενείς, πρέπει να ακολουθούν προγράμματα άσκησης και αθλήματα χωρίς απότομες αλλαγές κατευθύνσεων και επιπέδων) αλλά που ωστόσο ασκούν την ισορροπία και ενδυναμώνουν τους μύες», αναφέρει η ειδικός.

Πώς να προστατέψετε την ακοή σας

Δεν μπορείτε να αναστρέψετε την απώλεια ακοής, αλλά μπορείτε να προστατέψετε την περαιτέρω βλάβη. Ακολουθούν μερικές συμβουλές προστασίας της ακοής:

Διατηρήστε το σάκχαρό σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στα επίπεδα-στόχους σας.

Ελέγχετε την ακοή σας κάθε χρόνο.

Αποφύγετε άλλες αιτίες απώλειας ακοής, συμπεριλαμβανομένων των δυνατών θορύβων.

Ρωτήστε το γιατρό σας εάν κάποια φάρμακα που παίρνετε μπορεί να βλάψουν την ακοή σας και ποιες άλλες επιλογές είναι διαθέσιμες.

Η απώλεια ακοής μπορεί να είναι απογοητευτική τόσο για εσάς όσο και για την οικογένειά σας, επηρεάζοντας την κοινωνική σας ζωή. Είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάγνωση του διαβήτη και κατά τη διάρκεια κάθε ετήσιου ελέγχου, να ελέγχετε την ακοή σας από ωτορινολαρυγγολόγο.

«Η διατήρηση του σακχάρου στο αίμα σας εντός των ορίων-στόχων είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ακοής σας. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική σας ευεξία, να αισθάνεστε καλύτερα και να έχετε περισσότερη ενέργεια», καταλήγει η κ. Τρικκαλινού.

«Η χρήση ακουστικών δεν είναι από μόνη της επιβλαβής. Ωστόσο, η ένταση του ήχου και ο χρόνος ακρόασης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες κινδύνου.

Πώς η καθημερινή χρήση ακουστικών επηρεάζει την ακοή μας

Σήμερα, τα ακουστικά συνοδεύουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας. Μουσική στον δρόμο, βίντεο στο κινητό, podcasts και τηλεδιασκέψεις για σπουδές ή εργασία αυξάνουν σημαντικά τις ώρες ακρόασης. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που τα φορούν σχεδόν όλη την ημέρα, συχνά χωρίς να συνειδητοποιούν τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην υγεία των αυτιών τους.

Όμως, τι πραγματικά συμβαίνει στην ακοή μας όταν εκτιθέμεθα συνεχώς σε ήχους; Και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η ακοή μας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζεται, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα;

«Η απάντηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο ακοόγραμμα, μια απλή αλλά πολύτιμη εξέταση που αποτυπώνει με ακρίβεια την ακουστική μας ικανότητα και βοηθά στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων», εξηγεί ο κ. Παναγιώτης Ζάβρας, MD, MSc, FEB ORL-HNS, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Συνεργάτης Διαγνωστικών Κέντρων HealthSpot.

Τι είναι το ακοόγραμμα

Το ακοόγραμμα είναι η βασική εξέταση αξιολόγησης της ακοής μας. Πρόκειται για ένα διάγραμμα που αποτυπώνει την ικανότητα αντίληψης ήχων σε διαφορετικές συχνότητες, από τις χαμηλές έως τις πολύ υψηλές. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος ακούει ήχους διαφορετικής έντασης και συχνότητας μέσω ακουστικών. Τα αποτελέσματα καταγράφονται γραφικά, επιτρέποντας στον ιατρό να εντοπίσει πιθανή μείωση της ακουστικής ικανότητας, ακόμη και σε πρώιμο στάδιο.

Η διαδικασία είναι σύντομη, ανώδυνη και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Παρότι συχνά συνδέεται με μεγαλύτερες ηλικίες, το ακοόγραμμα αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόληψης και για νεότερα άτομα που εκτίθενται συστηματικά σε δυνατούς ήχους. Και μία από τις πιο συχνές αιτίες τέτοιας έκθεσης σήμερα είναι η καθημερινή χρήση ακουστικών.

Χρήση ακουστικών και επιπτώσεις στην ακοή

«Η χρήση ακουστικών δεν είναι από μόνη της επιβλαβής. Ωστόσο, η ένταση του ήχου και ο χρόνος ακρόασης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες κινδύνου. Τα in-ear ακουστικά φέρνουν τον ήχο πολύ κοντά στο τύμπανο, αυξάνοντας την ενέργεια που δέχεται το αυτί. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να προκαλέσει σταδιακές, αθόρυβες βλάβες στο εσωτερικό αυτί (τριχωτά κύτταρα του κοχλία), οι οποίες αρχικά περνούν απαρατήρητες. Με τον καιρό, αυτές οι βλάβες επηρεάζουν κυρίως την αντίληψη των υψηλών συχνοτήτων ακόμη κι αν η καθημερινή ακοή φαίνεται φυσιολογική.

Οι πρώτες επιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως στις υψηλές συχνότητες (4- 8 kHz), που επηρεάζουν την αντίληψη ψιθύρων και λεπτών μουσικών αποχρώσεων. Τα σύμφωνα (όπως το σ, θ, φ, χ) είναι ήχοι υψηλών συχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να ακούει κανονικά στην καθημερινότητα, αλλά να έχει ήδη υποκλινικές βλάβες στην ακοή του. Στην πράξη, όταν χάνουμε αυτές τις συχνότητες ακούμε ότι κάποιος μιλάει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει. Η πρόληψη μέσω του ακοογράμματος μπορεί οδηγήσει στην πρώιμη ανίχνευση και να εμποδίσει την περαιτέρω εξέλιξη αυτών των αλλοιώσεων», επισημαίνει.

Πρώιμες ενδείξεις προβλημάτων ακοής

«Ορισμένα από τα πρώτα συμπτώματα ότι η ακοή μας μπορεί να έχει επηρεαστεί περιλαμβάνουν:

Κουδούνισμα ή βουητό στα αυτιά (εμβοές)

Δυσκολία να αντιληφθούμε ψιθύρους ή να διακρίνουμε καθαρά ομιλία σε περιβάλλον με θόρυβο

Ανάγκη να αυξάνουμε συνεχώς την ένταση των ακουστικών ή της τηλεόρασης για να ακούμε καθαρά

Η έγκαιρη ανίχνευση αυτών των συμπτωμάτων με ακοόγραμμα είναι κρίσιμη, καθώς οι αλλαγές είναι στα αρχικά στάδια πιο εμφανείς στις υψηλές συχνότητες και μπορούν να προληφθούν πριν εξελιχθούν σε μόνιμες βλάβες. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, ένας προληπτικός έλεγχος ακοής είναι ιδιαίτερα σημαντικός», αναφέρει.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι ένας σημαντικός αριθμός νέων παρουσιάζει πρώιμα σημάδια απώλειας ακοής λόγω υπερβολικής χρήσης ακουστικών:

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο νέοι ηλικίας 12-35 ετών διατρέχουν κίνδυνο βλάβης ακοής από δυνατούς ήχους (ακουστικά, χώροι διασκέδασης)

Περίπου 1 στους 4 νέους εμφανίζει πρώιμες ενδείξεις απώλειας ακοής ήπιας μορφής όταν ελέγχεται με ακοόγραμμα

Η απώλεια αφορά κυρίως τις υψηλές συχνότητες, σημαντικές για την κατανόηση της ομιλίας και τις λεπτές αποχρώσεις στη μουσική

«Η ένταση και η διάρκεια ακρόασης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες: όσο πιο δυνατά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακούμε ήχους, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης. Υιοθετώντας ωστόσο μέτρα προφύλαξης, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο», σημειώνει ο κ. Ζάβρας.

Πώς να προστατεύσουμε την ακοή μας

Η καλή είδηση είναι πως η πρόληψη είναι απλή και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Μπορούμε να προστατεύσουμε την ακοή μας, ακολουθώντας κάποιες βασικές συμβουλές όπως:

Ο Κανόνας "60/60": Περιορίζουμε την ένταση - Ιδανικά, να μην ξεπερνά το 60% της μέγιστης έντασης του συστήματος.

Κάνουμε διαλείμματα - Μετά από κάθε 60 λεπτά ακρόασης, ξεκουράζουμε τα αυτιά μας για μερικά λεπτά.

Επιλέγουμε τον σωστό τύπο ακουστικών - Τα over-ear με καλή μόνωση προστατεύουν καλύτερα, καθώς μειώνουν την ανάγκη για υψηλή ένταση.

Noise-Canceling: Η τεχνολογία ακύρωσης θορύβου επιτρέπει να ακούμε καθαρά σε χαμηλότερη ένταση, καθώς δεν χρειάζεται να "καλύψουμε" τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Ελέγχουμε τακτικά την ακοή μας - Το Ακοόγραμμα μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τυχόν μεταβολές και να βοηθήσει στη λήψη μέτρων πρόληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ