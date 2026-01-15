Εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ

19 και 20 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του Μετρό Συντάγματος

Η νέα χρονιά ξεκινά με την ανάγκη να διατηρήσουμε τις καλές συνήθειές μας και η αιμοδοσία είναι μία από τις πιο ουσιαστικές και βαθιά ανθρώπινες πράξεις προσφοράς. Η περίοδος μετά τις γιορτές αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο κρίσιμες για την επάρκεια αίματος στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των εορτών παρατηρείται περιορισμός των προγραμματισμένων αιμοδοσιών λόγω των αργιών και της γενικότερης χαλαρής γιορταστικής ατμόσφαιρας, αυξημένες μετακινήσεις και αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας των τακτικών αιμοδοτών. Παράλληλα, αυτήν την εποχή καταγράφεται έξαρση εποχικών ιώσεων και γρίπης, γεγονός που αποκλείει προσωρινά πολλούς εθελοντές από τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα, μειώνοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα.

Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες στα νοσοκομεία παραμένουν αυξημένες. Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, άτομα που υποβάλλονται σε θεραπείες, παιδιά, ηλικιωμένοι και περιστατικά επειγόντων καταστάσεων εξακολουθούν να χρειάζονται αίμα καθημερινά. Για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, η επάρκεια αίματος είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, διοργανώνουν 2ήμερη αιμοδοσία στις 19 και 20 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του Μετρό Συντάγματος / Φωτογραφία: Unsplash.com

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσκαλούν τους πολίτες για μία στάση ζωής στην καρδιά της πόλης: Διήμερη αιμοδοσία στις 19 και 20 Ιανουαρίου, από τις 14:00 έως τις 19:00, στην αίθουσα του Μετρό Συντάγματος.

Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να κρατήσει μία ολόκληρη ζωή, όπως τονίζει το ΕΚΕΑ.

Ο προσδιορισμός ραντεβού γίνεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΕΚΕΑ «Δίνουμε αίμα» ή τηλεφωνικά στα 213 2146716 και 213 2146726 (καθημερινές 12/1-16/1, 08:30-14:30).

Η αιμοληψία διενεργείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ και όλες οι μονάδες αίματος που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την κάλυψη των μεταγγίσεων ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

  • Να είσαι 18-65 ετών
  • Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν από την αιμοδοσία
  • Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον πέντε ώρες
  • Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στον γιατρό της αιμοδοσίας
  • Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

