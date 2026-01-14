ChatGPT Health: Η ΑΙ μπαίνει στον τομέα της υγείας - Πώς λειτουργεί

To ChatGPT Health είναι μία νέα λειτουργία, η οποία έχει τη δυνατότητα να αναλύει τα ιατρικά αρχεία των ανθρώπων για να τους δίνει σαφέστερες απαντήσεις όσον αφορά στα θέματα υγείας.

Οι χρήστες, μέσα σε αυτόν τον αποκλειστικό χώρο με μηχανισμούς προστασίας, απορρήτου και ελέγχου δεδομένων, και με τη στενή συνεργασία με γιατρούς από όλο τον κόσμο, μπορούν να λάβουν σαφείς και χρήσιμες πληροφορίες ιατρικού ενδιαφέροντος.

Introducing ChatGPT Health — a dedicated space for health conversations in ChatGPT. You can securely connect medical records and wellness apps so responses are grounded in your own health information.



Designed to help you navigate medical care, not replace it.



ChatGPT Υγεία: Πώς λειτουργεί

Η υγεία αποτελεί ήδη έναν από τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι στρέφονται στο ChatGPT. Σύμφωνα με την OpenAI, περισσότεροι από 230 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποβάλλουν κάθε εβδομάδα ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία.

Eπιπρόσθετα, η OpenAI αναφέρει ότι το ChatGPT Helalth σχεδιάστηκε με στόχο την παροχή υποστήριξης, δίχως να αντικαθιστά την ιατρική φροντίδα. Δηλαδή, η χρήση της δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία. Αυτό που κάνει είναι να σας απαντά σε καθημερινά ερωτήματα γύρω από θέματα υγείας που σας απασχολούν.

Όπως ανέφερε η Φίτζι Σίμο, διευθύνουσα σύμβουλος εφαρμογών της OpenAI: «Το ChatGPT Health είναι ένα ακόμη βήμα προς τη μετατροπή του ChatGPT σε έναν προσωπικό υπερ-βοηθό, που μπορεί να σας υποστηρίξει με πληροφορίες και εργαλεία για να πετύχετε τους στόχους σας σε κάθε πτυχή της ζωής σας».

Περισσότεροι από 230 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποβάλλουν κάθε εβδομάδα ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πόσο αφαλές είναι να αναζητούμε απαντήσεις ιατρικού ενδιαφέροντας μέσω ChatGTP;

Παλαιότερη μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λονγκ Άιλαντ, απαντούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές. Οι επικεφαλής της έρευνας έθεσαν 39 ερωτήματα σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή στη δωρεάν έκδοση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του λογισμικού συγκρίθηκαν με απαντήσεις που γράφτηκαν και εξετάστηκαν από εκπαιδευμένους φαρμακοποιούς.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το ChatGPT παρείχε ακριβείς απαντήσεις μόνο σε περίπου 10 από τις ερωτήσεις, δηλαδή, περίπου στο ένα τέταρτο του συνόλου. Για τις υπόλοιπες 29, οι απαντήσεις ήταν ελλιπείς ή ανακριβείς ή δεν απαντούσαν ευθέως στις ερωτήσεις.

Σε μια ερώτηση, για παράδειγμα, οι ερευνητές ρώτησαν το ChatGPT έάν το αντιιικό φάρμακο για την COVID19 Paxlovid και τα φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης που περιέχουν βεραπαμίλη θα αντιδρούσαν μεταξύ τους στον οργανισμό. Το ChatGPT απάντησε ότι η συνδυασμένη λήψη των δύο φαρμάκων δεν θα απέφερε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Στην πραγματικότητα, τα άτομα που λαμβάνουν και τα δύο φάρμακα ενδέχεται να έχουν μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζάλη και λιποθυμία.

ChatGPT Health: Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα;

Όπως δήλωσε ο Άντριου Κρόφορντ, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Center for Democracy and Technology των ΗΠΑ: «Τα νέα εργαλεία υγείας με τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν την υπόσχεση της ενδυνάμωσης των ασθενών και της προώθησης καλύτερων αποτελεσμάτων υγείας, αλλά τα δεδομένα υγείας είναι μερικές από τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες που μπορούν να μοιραστούν οι άνθρωποι και πρέπει να προστατεύονται».

Από την πλευρά της, η OpenAI ανέφερε ότι το ChatGPT Health θα λειτουργεί ως αυτόνομη εμπειρία εντός της πλατφόρμας. Οι συνομιλίες υγείας, τα αρχεία και οι συνδεδεμένες εφαρμογές αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες συνομιλίες και «αναμνήσεις» των χρηστών: «Μπορείτε πλέον να συνδέετε με ασφάλεια ιατρικούς φακέλους και εφαρμογές ευεξίας, ώστε το ChatGPT να σας βοηθά να κατανοείτε πρόσφατα αποτελέσματα εξετάσεων, να προετοιμάζεστε για ραντεβού με τον γιατρό σας, να λαμβάνετε συμβουλές για τη διατροφή και το πρόγραμμα άσκησης ή να κατανοείτε τις επιλογές και τα ανταλλάγματα διαφορετικών ασφαλιστικών πακέτων με βάση τα μοτίβα υγειονομικής σας φροντίδας».

Το ChatGPT Health δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζει και δεν αντικαθιστά τους γιατρούς

Η OpenAI τόνισε ότι το ChatGPT Health δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών: «Το Health έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει, όχι να αντικαθιστά, την ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η εταιρεία. «Σας βοηθά να αντιμετωπίζετε καθημερινά ερωτήματα και να κατανοείτε τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου – όχι μόνο τις στιγμές ασθένειας – ώστε να είστε πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για σημαντικές ιατρικές συζητήσεις».

Το ChatGPT Υγεία, αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηδη των ειδικών υγείας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η OpenAI: «Τα τελευταία δύο χρόνια συνεργαστήκαμε με περισσότερους από 260 ιατρούς σε 60 χώρες και δεκάδες ειδικότητες, οι οποίοι παρείχαν ανατροφοδότηση στα αποτελέσματα του μοντέλου περισσότερες από 600.000 φορές».

Είναι διαθέσιμη η λειτουργία ChatGPT Health στην Ελλάδα;

Η πρόσβαση στο ChatGPT Υγεία είναι προς το παρόν περιορισμένη. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ξεκινά με μια μικρή ομάδα πρώτων χρηστών με λογαριασμούς ChatGPT Free, Go, Plus και Pro, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν σε λίστα αναμονής για να αποκτήσουν πρόσβαση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από την αρχική διάθεση εξαιρούνται χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι κανονισμοί για την υγεία και τα δεδομένα είναι αυστηρότεροι.

Τέλος, η OpenAI ανέφερε ότι έχει σκοπό να διαθέσει το ChatGPT Health σε όλους τους χρήστες στον παγκόσμιο ιστό και το iOS «τις επόμενες εβδομάδες», καθώς η εμπειρία βελτιώνεται συνεχώς.