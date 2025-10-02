Aυτές οι τροφές πρέπει να αποφεύγονται στο πρωινό γεύμα -Τι συνιστά γιατρός

Είτε είστε φαν του πρωινού γεύματος, είτε δεν είναι μέσα στις συνήθειές σας, οι ειδικοί υγείας συνιστούν να επιλέγετε τα κατάλληλα τρόφιμα που θα αποτελούν το πρώτο γεύμα της ημέρας.

Συγκεκριμένα, ο δρ Μανουέλ Βίζο, ειδικός στην αιματολογία και την αιμοθεραπεία, μίλησε στο περιοδικό Men's Health, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε το «πρόχειρο πρωινό».

Υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες όταν καταναλωθούν το πρωί προκαλούν «γρήγορες αιχμές σακχάρου», μειώνουν την ενέργεια και προκαλούν σύντομα πείνα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι είναι το «πρόχειρο πρωινό» - Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται

Όπως δήλωσε ο δρ Μανουέλ Βίζο, υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες όταν καταναλωθούν το πρωί προκαλούν «γρήγορες αιχμές σακχάρου», μειώνουν την ενέργεια και προκαλούν σύντομα πείνα: «Είναι σαν να ανάβουμε φωτιά με χαρτί: καίγεται γρήγορα, αλλά σβήνει αμέσως», εξηγεί ο ειδικός.

Οι τροφές που πρέπει να αποφεύγονται κατά το πρωινό γεύμα είναι οι: Καφές με μπισκότα ή γλυκά αρτοσκευάσματα, γλυκά δημητριακά με γάλα, λευκό ψωμί με μαρμελάδα είναι κάποια τέτοια παραδείγματα.

Αυτά τα τρόφιμα περιέχουν ζάχαρη και λιπαρά, ενώ δεν παρέχουν κορεσμό πείνας και η ενέργεια που προσφέρουν είναι προσωρινή.

Όπως εξηγεί ο δρ Βίζο: «Τα γλυκά δημητριακά, είναι ουσιαστικά ένα επιδόρπιο "μεταμφιεσμένο" σε πρωινό. Όταν καταναλώνονται, η ενέργεια εξαντλείται πριν από τις 11 π.μ. και η πείνα επανέρχεται γρήγορα».

Για ένα υγιεινό πρωινό γεύμα, ο ειδικός υγείας, δρ Μανουέλ Βίζο, συμβουλεύει να επιλέγουμε ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο ή χούμους με λιναρόσπορο και ένα τηγανητό ή βραστό αυγό / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ποιο είναι το πιο υγιεινό πρωινό σύμφωνα με τους ειδικούς

Για ένα υγιεινό πρωινό γεύμα, ο δρ Μανουέλ Βίζο συμβουλεύει να επιλέγουμε: «Για παράδειγμα, μπορούμε να φάμε στραγγιστό γιαούρτι χωρίς ζάχαρη με φρέσκα φρούτα και μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Μπορούμε, επίσης, να επιλέξουμε ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο ή χούμους με λιναρόσπορο και ένα τηγανητό ή βραστό αυγό. Οι τηγανίτες βρώμης και μπανάνας με λίγη κανέλα ή κρέμα ξηρών καρπών είναι καλή επιλογή. Και αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε 30 γρ. μαύρη σοκολάτα».

Κάποιες απόμη υγιεινές επιλογές για να εμπλουτίσετε έξυπνα το πρωινό σας γεύμα, να γεμίσετε με ενέργεια και να μην πεινάσετε σύντομα, είναι να καταναλώσετε smoothie με βρώμη, φράουλα, μπανάνα και γάλα ή φυτικό ρόφημα χωρίς ζάχαρη, ψωμί ολικής με ντομάτα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και γαλοπούλα. Δηλαδή, τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη για μυϊκή υποστήριξη και κορεσμό, ίνες για καλή πέψη και αργή απελευθέρωση ενέργειας, «καλά» λιπαρά για την υγεία της καρδιάς και σύνθετους υδατάνθρακες, που προσφέρουν σταθερή ενέργεια μακροπρόθεσμα.