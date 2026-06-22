Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή για τις διαρροές email των απόδημων Ελλήνων, των οποίων τις διευθύνσεις είχε χρησιμοποιήσει την περίοδο των ευρωεκλογών.

Ένοχοι κρίθηκαν και οι τρεις συγκρατηγορούμενοί της, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές από οκτώ έως δεκαοκτώ μήνες φυλάκισης.

Τη δίκη παρακολουθεί η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου και οι ποινές

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την ευρωβουλευτή Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου για παραβάσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενώ για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (2-1), με την πρόεδρο της έδρας να υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να αθωωθεί για τη συγκεκριμένη πράξη.

Παράλληλα, ένοχος κρίθηκε και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Το δικαστήριο, επίσης κατά πλειοψηφία (2-1), τον καταδίκασε για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Και σε αυτή την περίπτωση, η πρόεδρος μειοψήφησε ως προς μέρος των κατηγοριών.

Αντίθετα, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιος Κορομηλάς αθωώθηκαν ομόφωνα για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. Ωστόσο, για τις παραβάσεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν ένοχοι: ο Θεοδωρόπουλος κατά πλειοψηφία και ο Κορομηλάς ομόφωνα.

Ως προς τις ποινές, στον Θεοδωρόπουλο επιβλήθηκε φυλάκιση οκτώ μηνών, ενώ στον Κορομηλά φυλάκιση δώδεκα μηνών. Παρά τις καταδίκες, το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση όλων των ποινών για διάστημα τριών ετών, δίνοντας στους καταδικασθέντες τη δυνατότητα να μην εκτίσουν άμεσα τις ποινές τους, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.