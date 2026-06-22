Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών για τις διαρροές email

Ένοχοι και οι συγκατηγορούμενοί της - Οι ποινές τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 15:01 Έφη Οικονομάκη: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι της – Συνελήφθη συγγενής της
22.06.26 , 14:47 Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
22.06.26 , 14:41 «The King is Back»... ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό
22.06.26 , 14:41 Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει»
22.06.26 , 14:39 Σωτήρης Κοντιζάς: H καταγωγή, η σύζυγος και η ομοιότητα με τον αδελφό του
22.06.26 , 14:00 5 δεξιότητες που μου έμαθε ο θεραπευτής και με βοήθησε να σώσω τη σχέση μου
22.06.26 , 13:54 Παγκόσμια Ημέρα Yoga: χιλιάδες άνθρωποι συμμετειχαν στις εκδηλώσεις
22.06.26 , 13:47 Αναστάσης Ροϊλός: Η τρυφερή αγκαλιά με τον «Βίκτωρα» στην παραλία
22.06.26 , 13:40 MasterChef: Πάνος και Τάσος στη Βαρκελώνη - «Πάμε, ρε φίλε, για ένα battle»
22.06.26 , 13:39 Μπήλιου: Οι τρεις αστρολογικές όψεις της εβδομάδας πριν τον ανάδρομο Ερμή
22.06.26 , 13:31 Θάνατος 27χρονου στρατιώτη: Στο εδώλιο 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424
22.06.26 , 13:24 Παιδί & Διαδίκτυο: Ένας σύντομος οδηγός για γονείς από το Μαζί για το Παιδί
22.06.26 , 12:48 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα»
22.06.26 , 12:45 Cs2 case battles online: Τι είναι, πώς παίζεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
22.06.26 , 12:32 Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο για 8η ημέρα – Οι τελευταίες πληροφορίες
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει»
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»
Θρήνος για γνωστό δημοσιογράφο: Πνίγηκε ο αδελφός σε παραλία στα Χανιά
«Ο Λιάγκας έχει δηλώσει ότι είναι άφιλος. Άδικη η αποχώρηση του Κατσαρίδη»
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
Δανάη Μπάρκα για τη Γιορτή του Πατέρα: «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
Καταπέλτης η εισαγγελέας για Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου - «Ήξερε πολύ καλά τι έκανε» / Mega News

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή για διαρροές email απόδημων Ελλήνων.
  • Ένοχοι κρίθηκαν και οι τρεις συγκρατούμενοί της με ποινές από 8 έως 18 μήνες φυλάκισης.
  • Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την Ασημακοπούλου για παραβάσεις προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατά πλειοψηφία.
  • Ο πρώην γενικός γραμματέας Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης.
  • Όλες οι ποινές αναστέλλονται για τρία χρόνια, επιτρέποντας στους καταδικασθέντες να μην εκτίσουν άμεσα τις ποινές τους.

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή για τις διαρροές email των απόδημων Ελλήνων, των οποίων τις διευθύνσεις είχε χρησιμοποιήσει την περίοδο των ευρωεκλογών. 

Ένοχοι κρίθηκαν και οι τρεις συγκρατηγορούμενοί της, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές από οκτώ έως δεκαοκτώ μήνες φυλάκισης. 

Εισαγγελέας προτείνει ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου: «Ήξερε τι έκανε»

Τη δίκη παρακολουθεί η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου. 

Το σκεπτικό του δικαστηρίου και οι ποινές 

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την ευρωβουλευτή Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου για παραβάσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενώ για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (2-1), με την πρόεδρο της έδρας να υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να αθωωθεί για τη συγκεκριμένη πράξη.

Παράλληλα, ένοχος κρίθηκε και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Το δικαστήριο, επίσης κατά πλειοψηφία (2-1), τον καταδίκασε για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Και σε αυτή την περίπτωση, η πρόεδρος μειοψήφησε ως προς μέρος των κατηγοριών.

Ασημακοπούλου: Καλείται ως ύποπτη για την υπόθεση διαρροής e-mail

Αντίθετα, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιος Κορομηλάς αθωώθηκαν ομόφωνα για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. Ωστόσο, για τις παραβάσεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν ένοχοι: ο Θεοδωρόπουλος κατά πλειοψηφία και ο Κορομηλάς ομόφωνα.

Ως προς τις ποινές, στον Θεοδωρόπουλο επιβλήθηκε φυλάκιση οκτώ μηνών, ενώ στον Κορομηλά φυλάκιση δώδεκα μηνών. Παρά τις καταδίκες, το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση όλων των ποινών για διάστημα τριών ετών, δίνοντας στους καταδικασθέντες τη δυνατότητα να μην εκτίσουν άμεσα τις ποινές τους, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΕΝΟΧΗ
 |
ΠΟΙΝΗ
 |
ΦΥΛΑΚΙΣΗ
 |
E-MAIL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top