Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή

Μία απειλή για βόμβα στο γραφείο της βουλευτού Σερρών, Φωτεινής Αραμπατζή, που εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star, Ραλλιώς Λεπίδου.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί έγινε το τηλεφώνημα με απόκρυψή και είπαν σε συνεργάτη του γραφείου της κυρίας Αραμπατζή πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Εκκενώθηκε ο χώρος και επικράτησε αναταραχή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Τελικά αποδείχθηκε φάρσα.

«Δεν φοβήθηκα ποτέ και δεν θα φοβηθώ τώρα», έγραψε η κ. Αραμπατζή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζοντας ότι ήταν μια προσπάθεια να την τρομοκρατήσουν.

Σέρρες: Χιλιάδες παγωμένες πληρωμές αγροτών

Πάντως στις Σέρρες πάνω από 3.500 παραγωγοί, που έχουν παγώσει οι πληρωμές τους από τον Νοέμβριο, περιμένουν να παρουν χρηματα ως την μεγάλη Πέμπτη, αλλιώς -όπως λένε- θα κάνουν Πάσχα στον Προμαχώνα.