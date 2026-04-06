Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της βουλευτού Σερρών, Φωτεινής Αραμπατζή, κινητοποίησε την αστυνομία.
  • Η απειλή αποδείχθηκε φάρσα μετά από έλεγχο των αρχών.
  • Η κ. Αραμπατζή δήλωσε ότι δεν θα φοβηθεί και ότι πρόκειται για προσπάθεια τρομοκράτησής της.
  • Πάνω από 3.500 αγρότες στις Σέρρες περιμένουν πληρωμές που έχουν καθυστερήσει από τον Νοέμβριο.
  • Οι παραγωγοί απειλούν ότι θα κάνουν Πάσχα στον Προμαχώνα αν δεν λάβουν τα χρήματά τους μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη.

Μία απειλή για βόμβα στο γραφείο της βουλευτού Σερρών, Φωτεινής Αραμπατζή, που εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star, Ραλλιώς Λεπίδου. 

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί έγινε το τηλεφώνημα με απόκρυψή και είπαν σε συνεργάτη του γραφείου της κυρίας  Αραμπατζή πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Εκκενώθηκε ο χώρος και επικράτησε αναταραχή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής»

Τελικά αποδείχθηκε φάρσα. 

«Δεν φοβήθηκα ποτέ και δεν θα φοβηθώ τώρα», έγραψε η κ. Αραμπατζή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζοντας ότι ήταν μια προσπάθεια να την τρομοκρατήσουν. 

Σέρρες: Χιλιάδες παγωμένες πληρωμές αγροτών

Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή

Πάντως στις Σέρρες πάνω από 3.500 παραγωγοί, που έχουν παγώσει οι πληρωμές τους από τον Νοέμβριο, περιμένουν να παρουν χρηματα ως την μεγάλη Πέμπτη, αλλιώς -όπως λένε- θα κάνουν Πάσχα στον Προμαχώνα.

 

