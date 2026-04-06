Τι σημαίνει το «ασυμβίβαστο» Υπουργού – Βουλευτή

Τι προβλέπει το γαλλικό μοντέλο

06.04.26 , 14:56 Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα
06.04.26 , 14:45 Ελένη Χατζίδου: «Είχα έναν πρώην που έβαζε βαζελίνη στα φρύδια»
06.04.26 , 14:37 Βελμάρ Stock Center: 3 τυχεροί κερδίζουν 250 ευρώ σε καύσιμα
06.04.26 , 14:28 MasterChef: «Θα δείτε την κατάταξή σας με βάση τα στατιστικά σας»
06.04.26 , 14:27 Ελένη Βουλγαράκη: «Όποιος έχει μια σχέση καλή και σοβαρή βλέπει μελλοντικά»
06.04.26 , 14:09 Τι σημαίνει το «ασυμβίβαστο» Υπουργού – Βουλευτή
06.04.26 , 13:35 Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
06.04.26 , 12:59 Ιωάννα Τούνη: Τι συνέβη με τον κατηγορούμενο πριν τη σύλληψή της
06.04.26 , 12:59 Έλενα Χαραλαμπούδη: Αποκαλύπτει το μέλλον της σειράς «Τότε και Τώρα»
06.04.26 , 12:43 Φτιάξτε αφράτο και μυρωδάτο Πασχαλινό τσουρέκι
06.04.26 , 12:30 Βίσση- Πολίτη: Ήταν 30 χρόνια φίλες- Γιατί έκαναν unfollow η μία την άλλη
06.04.26 , 12:00 MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει
06.04.26 , 11:59 Ξαφνική αποχώρηση από το MasterChef - «Τι λες; Τι είπες τώρα;»
06.04.26 , 11:58 Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
06.04.26 , 11:49 Χίος: Στο νοσοκομείο 4 άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Ετοίμαζαν βεγγαλικά
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Το μήνυμα του πρωθυπουργού και η αναφορά του στο ασυμβίβαστο υπουργού- βουλευτή
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υπουργού από τον πρώτο επιλαχόντα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας.
  • Η πρόταση θα συζητηθεί με την κοινωνία και θα ενσωματωθεί σε συνταγματική αναθεώρηση.
  • Το ασυμβίβαστο διασφαλίζει ότι ένα άτομο δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, όπως στο γαλλικό μοντέλο.
  • Συζητείται επίσης η πιθανή μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Το «ασυμβίβαστο» υπουργού – βουλευτή, μετά τις εκλογές του 2027, εισηγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωστοποίησε σε τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές»

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, προτείνει το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. 

«Οι προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν μέρος των δεσμεύσεων τις οποίες θα αναλάβουμε, εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί ξανά», επισήμανε. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διευκρίνισε σχετικά με το ασυμβίβαστο, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Μεγάλη Δευτέρα: «Μιλάμε για μια πρόταση που θα συζητείται προεκλογικά, αλλά η αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Αν και το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση ενός νόμου, η πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόκειται για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό. Θα αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα και αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή».

O ίδιος ανέφερε επίσης ότι ίσως θα πρέπει να συζητηθεί και η μείωση του αριθμού των βουλευτών. «Να δούμε τη συνολική πρόταης, όπως θα διατυπωθεί ενόψει συνεδρίου γιατί για να προχωρήσει, ίσως θα πρπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών για να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία. Όλα αυτά υπό συζήτηση δεν είναι αποφάσεις. Σκέψεις που θα τεθούν στο διάλογο», σημείωσε.

Τι είναι το ασυμβίβαστο Υπουργού – Βουλευτή: Το γαλλικό μοντέλο

Το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, ουσιαστικά δεν επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να είναι μέρος της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας ταυτόχρονα. 

Έτσι, ένα μέλος του Κοινοβουλίου (νομοθετική εξουσία) δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα κάποιο δημόσιο αξίωμα (εκτελεστική εξουσία), ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της κρίσης του. 

Πρόκειται για διαχωρισμό που εφαρμόζει η Γαλλία, βάσει του Άρθρου 23 του Συντάγματος της, από το 1958. Το γαλλικό μοντέλο ορίζει πως τα καθήκοντα μέλους της κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής εντολής.

Οι υπουργοί της Γαλλίας υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη βουλευτική τους έδρα εντός ενός μηνός από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ως υπουργοί. Τη θέση τους στο Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν οι αναπληρωτές βουλευτές. 

Στο Σύνταγμα της Ελλάδας, το Άρθρο 26 που αναφέρεται στην Oργάνωση και τις λειτουργίες της Πολιτείας ορίζει ότι:

  1. H νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
  2. H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Kυβέρνηση
  3. H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού
     
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

