Τι σημαίνει το «ασυμβίβαστο» Υπουργού – Βουλευτή

Το «ασυμβίβαστο» υπουργού – βουλευτή, μετά τις εκλογές του 2027, εισηγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωστοποίησε σε τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, προτείνει το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.

«Οι προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν μέρος των δεσμεύσεων τις οποίες θα αναλάβουμε, εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί ξανά», επισήμανε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διευκρίνισε σχετικά με το ασυμβίβαστο, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Μεγάλη Δευτέρα: «Μιλάμε για μια πρόταση που θα συζητείται προεκλογικά, αλλά η αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Αν και το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση ενός νόμου, η πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόκειται για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό. Θα αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα και αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή».

O ίδιος ανέφερε επίσης ότι ίσως θα πρέπει να συζητηθεί και η μείωση του αριθμού των βουλευτών. «Να δούμε τη συνολική πρόταης, όπως θα διατυπωθεί ενόψει συνεδρίου γιατί για να προχωρήσει, ίσως θα πρπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών για να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία. Όλα αυτά υπό συζήτηση δεν είναι αποφάσεις. Σκέψεις που θα τεθούν στο διάλογο», σημείωσε.

Τι είναι το ασυμβίβαστο Υπουργού – Βουλευτή: Το γαλλικό μοντέλο

Το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, ουσιαστικά δεν επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να είναι μέρος της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας ταυτόχρονα.

Έτσι, ένα μέλος του Κοινοβουλίου (νομοθετική εξουσία) δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα κάποιο δημόσιο αξίωμα (εκτελεστική εξουσία), ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της κρίσης του.

Πρόκειται για διαχωρισμό που εφαρμόζει η Γαλλία, βάσει του Άρθρου 23 του Συντάγματος της, από το 1958. Το γαλλικό μοντέλο ορίζει πως τα καθήκοντα μέλους της κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής εντολής.

Οι υπουργοί της Γαλλίας υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη βουλευτική τους έδρα εντός ενός μηνός από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ως υπουργοί. Τη θέση τους στο Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν οι αναπληρωτές βουλευτές.

Στο Σύνταγμα της Ελλάδας, το Άρθρο 26 που αναφέρεται στην Oργάνωση και τις λειτουργίες της Πολιτείας ορίζει ότι:

H νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Kυβέρνηση H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού

