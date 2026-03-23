Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης - Έρχονται fuel pass και επιδότηση diesel

Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια σε καύσιμα, λιπάσματα & ακτοπλοϊκά εισιτήρια / Bίντεο Mega

Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης για καύσιμα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και λιπάσματα αναμένεται ανακοινώσει στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινώσει επαναφορά του Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης στην αντλία, παρεμβάσεις για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μέτρα για παραγωγούς, λόγω της αύξησης στην τιμή των λιπασμάτων:

Επαναφορά του Fuel Pass

Λόγω της αύξησης στην τιμή των καυσίμων, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του του fuel pass με εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά όλα τα καύσιμα, ωστόσο δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί εάν θα εφαρμοστεί πριν ή μετά το Πάσχα. Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά το Fuel Pass 2 είχε τρίμηνη διάρκεια, ξεκινούσε από 45 ευρώ και έφτανε μέχρι και τα 100 ευρώ, για όλους τους τύπους των οχημάτων και για μοτοσικλέτες και για οχήματα, ενώ ήταν πιο ενισχυμένο στα νησιά. Επίσης, υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια μέχρι 30.000 ευρώ για έναν άγαμο συν 3.000 ευρώ για κάθε μέλος.

Επιδότηση του diesel κίνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, αυτό αναμένεται να είναι το πρώτο μέτρο θα εφαρμοστεί. Αφορά το καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας και η επιδότηση θα γίνεται απευθείας στην αντλία.

Παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Αναμένεται παρέμβαση και για τα καράβια, μετά τις συζητήσεις με τον ακτοπλοϊκό κλάδο που διεξάγονται

Λιπάσματα

Εξετάζεται άμεση στήριξη των παραγωγών για την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων.

Oι ανακοινώσεις έρχονται με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατόπιν της σύσκεψης του Σαββάτου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού, Θάνου Πετραλιά.