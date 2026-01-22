Βουλή: Κομφούζιο στη συζήτηση για τους αγρότες

«Χαλασμένο τηλέφωνο» για τη συμφωνία Mercosur

Πολιτικη
Πηγή: Bίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κομφούζιο επικράτησε χθες στη Βουλή μετά την απόφαση του προεδρείου να κλείσει στις 11 το βράδυ ο κατάλογος των ομιλητών που είχαν εγγραφεί για να τοποθετηθούν στο αγροτικό, για να ακολουθήσει ένταση και ο πορακάτω διάλογος: 

Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από τα μπλόκα - Τι αποφασίστηκε

Βασίλης Βιλιάρδος, αντιπρόεδρος Βουλής: «Κατά πλειοψηφία, θα τελειώσουμε».

Κώστας Μπάρκας(βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ)  «Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε πρόεδρε;»

Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας) : Ποια πλειοψηφία; Μια γαλαρία είναι εδώ, μια γαλαρία είναι».

Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!

Βουλή: Ένταση, φωνές και διακοπή της συζήτησης για τους αγρότες

Μάταια δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, η Αθηνά Λινού και ο Γιάννης Κόντης, προσπάθησαν να πάρουν τον λόγο, μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης.

Βασίλης Βιλιάρδος: «Κυρία Λινού, έχετε τον λόγο, θα έρθετε».

Κώστας Μπάρκας (ορθιος): «Δε ντρέπεστε λίγο;»

Βασίλης Βιλιάρδος: «Μου λέτε αν ντρέπομαι; Ντροπή δική σας, κύριε Μπάρκα».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μην πάτε, κυρία Λινού».

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωσαν τον λόφο Καστά σαν βοσκότοπο! 

Στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αποκαλύψεις ξεπερνούν κάθε όριο. Επιτήδειοι επιχείρησαν να λάβουν επιδοτήσεις δηλώνοντας ως βοσκότοπο τον λόφο Καστά, την περίοδο των εργασιών για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κατά  τη συζήτηση έγινε ο εξής διάλογος 
 
Γρηγόρης Αποστολάκος, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ (2013–2015): «Τον πιάσανε κατά τον πρωινό έλεγχο που έγινε».

Αλέξανδρος Καζαμίας, βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας: «Αν τα λέγατε τότε και δεν κρύβατε αυτές τις περιπτώσεις…»

Γρηγόρης Αποστολάκος: «Έχετε, κύριε, ψυχολογικό πρόβλημα».

Αλέξανδρος Καζαμίας: «Βεβαίως δεν έχω κανένα ψυχολογικό. Αφήστε αυτά τα ναζιστικά».

«Χαλασμένο τηλέφωνο» για τη συμφωνία Mercosur

Η κυβέρνηση φαίνεται να πνίγηκε σε μια κουταλιά νερό με φόντο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπέμψει τη συμφωνία Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Την απόφαση καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο την επικρότησε ο αρμόδιος υπουργός.

«Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Την απόφαση καλώς θα τη λάβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά από την  πλευρά του:  «Δεν κάνει καλό στην Ευρώπη, γιατί θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα τόσο ισχυρό όργανο, δεν πρέπει να πετάει το μπαλάκι σε ένα δικαστήριο».
 

