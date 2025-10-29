Με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα πάει κανονικά στο Εθνικής Άμυνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, έπειτα από ήπια συμπτώματα ίωσης που εμφάνισε τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και τα συμπτώματα που παρουσιάζει είναι ελαφρά. Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ακυρώθηκε, αλλά θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Ωστόσο, αναμένεται να παραστεί κανονικά το απόγευμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου. Η εκδήλωση θα γίνει σε ανοιχτό χώρο και, όπως έχει γίνει γνωστό, ο Πρωθυπουργός θα φορέσει προστατευτική μάσκα καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία Eurokinissi (Αλέξανδρος Αβραμίδης)

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να περάσει με εισηγητές τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα το νομοσχέδιο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε με το νέο έτος ο Οργανισμός να λειτουργεί στο νέο περιβάλλον. Η έγκριση του νομοσχεδίου είναι προαπαιτούμενο των Ευρωπαίων για να προχωρήσουμε στα περαιτέρω. Ως τις 4 Νοεμβρίου η χώρα μας θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην Κομισιόν το νέο σχέδιο δράσης για τις πληρωμές και το σύστημα διασταυρώσεων για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ενώ τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και μια «επώδυνη» ΚΥΑ που θα περιγράφει τον νέο ορισμό των βοσκοτόπων, αλλά και συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα δίνονται επιδοτήσεις. Οι λεπτομέρειες της ΚΥΑ θα προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς αναμένεται να οδηγήσουν σε περιορισμό δηλώσεων.

Περιορισμός γραφειοκρατίας

στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να γίνει και μια παρουσίαση από τον κ. Χατζηδάκη και για μια νέα πρωτοβουλία με στόχο ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει νομοθετικές παρεμβάσεις διυπουργικού χαρακτήρα, με στόχο τη βελτίωση της σχέσης πολίτη–Δημοσίου και την εξάλειψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσω του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών “ΜΙΤΟΣ”, που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο αναφοράς για όλες τις συναλλαγές με το κράτος και στο οποίο υπάρχουν ήδη 4.050 δημοσιευμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση, με στόχο την απλοποίηση, 400 διαδικασιών του ΜΙΤΟΣ, σε πρώτη φάση, με κριτήρια όπως η συχνότητα χρήσης και η οικονομική επιβάρυνση.