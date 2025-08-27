Πέθανε ο πρώην βουλευτής και Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός

Μητσοτάκης: Υπηρέτησε με συνέπεια επί δεκαετίες ολόκληρες την πατρίδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 18:55 Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
27.08.25 , 18:41 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο
27.08.25 , 18:36 Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ
27.08.25 , 18:24 Πέθανε ο πρώην βουλευτής και Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός
27.08.25 , 18:22 Καλύτερα Δε Γίνεται: Οι δύο νέες προσθήκες στην ομάδα της Ναταλίας Γερμανού
27.08.25 , 18:19 Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
27.08.25 , 17:37 Βίντεο: Συντριβή F-35 στην Αλάσκα - Πρόλαβε να εγκαταλείψει ο πιλότος
27.08.25 , 17:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία
27.08.25 , 17:27 Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
27.08.25 , 17:11 FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
27.08.25 , 17:07 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!
27.08.25 , 16:51 Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
27.08.25 , 16:39 Ιωάννα Τούνη: Λάμπει από ευτυχία στην αγκαλιά του μικρού Πάρη
27.08.25 , 15:59 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
27.08.25 , 15:44 Τραμπ: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ
Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ παρέλαβε το νυφικό της!
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Κώστας Πυλαρινός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της αποχαιρετά «με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη» τον πρώην βουλευτή του κόμματος Κώστα Πυλαρινό ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους συγγενείς του.

Απ. Βεσυρόπουλος: «Έσβησε» χωρίς απινιδωτή ο «πολιτικός των απινιδωτών»

Ειδικότερα στη  σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, έναν σπουδαίο πατριώτη, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1934, με καταγωγή από τα Επτάνησα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του Υπουργείου Προεδρίας στην Κυβέρνηση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και ήταν ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της ΕΡΕ Εξωτερικού.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-1976) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-1980), την περίοδο των μεγάλων σεισμών, και κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε επίσης ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1991), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-1992).

Πέραν της διαχρονικής μεγάλης προσφοράς του στη Νέα Δημοκρατία, επί Προεδρίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπηρέτησε το κόμμα που τόσο αγάπησε από την θέση του Γενικού Διευθυντή (1992-1993).

Στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Ήταν επίσης σύμβουλος Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της (1998-2008).

Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Πυλαρινού στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και ένας σπάνιος άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του.

Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας»

Μητσοτάκης για τον θάνατο Πυλαρινού: Υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα

Με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετά στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Πυλαρινό και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του.

Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ: Τι θα γίνει με τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Ο πρωθυπουργός αναφέρει :

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων. Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top