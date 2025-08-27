Mystreet: Η εφαρμογή που βάζει σε… τάξη δρόμους και πλατείες

Την παρουσίασε σήμερα ο πρωθυπουργός

Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, η εφαρμογή MyStreet, η οποία είναι ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στους δημόσιους χώρους.

«Όπως ακριβώς έγινε και με το MyCoast, το οποίο έβαλε τάξη στις παραλίες μας, έτσι είμαι σίγουρος ότι και το MyStreet θα βάλει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες μας» ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Mystreet: Σε λειτουργία το app καταγγελιών για «αυθαίρετα» τραπεζάκια

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα τα οποία απαιτούνται ώστε το MyStreet να γίνει τελείως λειτουργικό, απαιτείται η συνεργασία όλων των δήμων, με την ενσωμάτωση των σχετικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι δήμαρχοι και πολιτικά θα είναι ωφελημένοι αν συνταχθούν με την πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι απαιτούν να έχουν πρόσβαση στον δημόσιο χώρο και πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα βάλει τάξη στους δρόμους.

O Kυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την παρουσίαση του Mystreet App - Intimenews

«Τώρα πια έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο αν αυτό συμβαίνει και προφανώς να προβαίνουν και στη σχετική καταγγελία αν θεωρούν ότι υπάρχει παράνομη καταπάτηση δημόσιου χώρου» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Mystreet»: Καταγγελίες με ένα κλικ για τραπεζοκαθίσματα

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι το MyStreet «είναι μία εφαρμογή που, όπως είδαμε, δίνει δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη, αλλά και δημοτικό υπάλληλο, δημοτικό αστυνομικό, να μπορεί να διαπιστώνει ανά πάσα στιγμή αν ένας δημόσιος χώρος έχει παραχωρηθεί και σε ποια έκταση νόμιμα ή αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε παράβαση από αυτές τις οποίες, δυστυχώς, συχνά βλέπουμε και στις πόλεις μας, αλλά και στους τουριστικούς μας προορισμούς».

Το Mystreet App είναι μια νέα εφαρμογή για να μπει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες - Intimenews

Ο πρωθυπουργός, τέλος, κάλεσε τους πολίτες να κατεβάσουν τη σχετική εφαρμογή και να την αξιοποιήσουν και κατέληξε λέγοντας ότι «δική μας υποχρέωση είναι να δεσμευθούμε, όπως το κάναμε στην περίπτωση του MyCoast, ότι όποτε υπάρχουν καταγγελίες, αυτές θα ερευνώνται, έτσι ώστε και οι πολίτες να γίνουν σύμμαχοι σε αυτή την πολύ μεγάλη συμμαχία την οποία κάνουμε, πολιτεία, αυτοδιοίκηση, πολίτες, για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου».

Τι είναι το Mystreet app

Στο MyStreet app, το οποίο μπορούν οι πολίτες να κατεβάσουν στο κινητό τους ή στο tablet τους, ο χρήστης έχει πρόσβαση, μέσα από εύχρηστους διαδραστικούς χάρτες, σε σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες όπως:

  • Κοινόχρηστοι χώροι: Εμφάνιση ενεργών μισθώσεων με λεπτομέρειες όπως εμβαδόν, διάρκεια ισχύος και όρια παραχωρημένης έκτασης.
  • Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Χάρτης με διαθέσιμους φορτιστές και στοιχεία όπως πάροχος και ισχύς.
  • Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης: Προβολή καθορισμένων σημείων καταφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
  • Σύντομα, η εφαρμογή θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένοι απινιδωτές.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει σε καταγγελία, επιλέγει από τη λίστα τον τύπο καταγγελίας ανάλογα με την παράβαση που έχει εντοπίσει (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Προαιρετικά, μπορεί να προσθέσει περιγραφή στο πεδίο σχολίων. Αφού συμπληρώσει τη φόρμα, ο χρήστης καθορίζει αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη.

Μέχρι στιγμής, σε διάστημα 20 ημερών που λειτουργεί η εφαρμογή, έγιναν 5.736 καταχωρημένες παραχωρήσεις από 60 δήμους, ενώ 9.381 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβληθεί 1.273 παράπονα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε: 

«To MyStreet κάνει αυτό το οποίο και ο τίτλος του λέει: τακτοποιεί τον δρόμο, το πεζοδρόμιο ή την πλατεία. Είναι ένα εργαλείο το οποίο κυρίως απευθύνεται και συσχετίζεται με τους κοινόχρηστους χώρους. Όμως, επειδή δεν είχαμε κοινή εφαρμογή για γεωχωρική πληροφορία, μας βοηθάει και σε μερικά ακόμα σημαντικά στοιχεία οργάνωσης των πόλεών μας». 

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε ήδη 1.273 παράπονα. Είναι πολύ σημαντικό ότι χωρίς καν να έχει κοινωνηθεί, διαφημιστεί η εφαρμογή ιδιαίτερα, πολίτες και ένοικοι θέλουν να πάρουν πίσω τον κοινόχρηστο χώρο. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε».

