Πηγή: Photos - Video AP Images
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός 2026
Οι συμμετέχοντες περιμένουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός (AP Photo/Markus Schreiber)
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που στόχο έχει να συναντιούνται οι ισχυρότεροι άνθρωποι του κόσμου για να βρουν λύσεις στα σημερινά προβλήματα μέσα από μία ανταλλαγή απόψεων (brainstorming) μεγάλης, πολύ μεγάλης κλίμακας.

Για πρώτη φορά η συνάντηση αυτή έγινε το 1971 στη μικρή ασήμαντη πόλη, χειμερινό θέρετρο για σκι, λίγο έξω από τη Γενεύη, το Νταβός. Και από τότε, μια φορά τον χρόνο, κάθε Ιανουάριο, η μικρή αυτή πόλη γίνεται το κέντρο του κόσμου. 

Τι είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Η πόλη του Νταβός (AP Photo/Markus Schreiber)

Το Φόρουμ ίδρυσε ένας Ελβετο-Γερμανός οικονομολόγος, ο Klaus Schwab, με μότο: 

Με τη δέσμευση να βελτιώσουμε τον κόσμο

Το event είναι super-VIP. Μόλις 2 με 3.000 άτομα λαμβάνουν την πολυπόθητη πρόσκληση να παραβρεθούν, που δεν είναι και δωρεάν. Η «κάρτα μέλους» κοστίζει περίπου 50.000 ευρώ, ενώ το εισιτήριο για να παραβρεθεί κάποιος στη συνάντηση κάνει πάνω από 15.000.

Το κτίριο που λαμβάνει χώρα το συνέδριο

Το κτίριο που λαμβάνει χώρα το συνέδριο (AP Photo/Markus Schreiber)

Το φαγητό εκείνες τις μέρες με θέα το αλπικό σκηνικό είναι επίσης πανάκριβο – μιλάμε για ακόμα και 40 ευρώ το χοτ ντογκ. Το ίδιο ισχύει για τα ταξί, που δε βρίσκεις με τίποτα, εκτός αν είσαι ο Πάπας... Ναι, είναι κι εκείνος καλεσμένος, αλλά προτίμησε να στείλει το μήνυμά του φέτος στους ισχυρούς αυτού του κόσμου από το σπίτι του, στο Βατικανό. 

Ποιοι πάνε στο Νταβός

Οι συνήθεις καλεσμένοι είναι φυσικά ο Αμερικανός Πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός (AP Photo/Markus Schreiber)

Αρχηγοί κρατών, επικεφαλής διεθνών οργανισμών, επιχειρηματίες, ιδρυτές καινοτόμων εταιριών που έχουν γίνει παγκόσμιο trend, ΜΚΟ, ακτιβιστές, και φυσικά celebrities. 

Είναι το μέρος, όπου μπορεί να βρεθούν δίπλα δίπλα στον πάγκο με τον καφέ -ή και την τουαλέτα- ο Bono των U2, που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, και ο Matt Damon, που φέρνει καθαρό νερό στην Αφρική με τη ΜΚΟ του, με τον Μητσοτάκη -καλή ώρα- ή τον Ερντογάν, που δε θα παραβρεθεί φέτος διαμαρτυρόμενος για τη στάση των δυτικών κρατών απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή (Ισραήλ-Χαμάς), και τον Bill Gates

Φυσικά υπάρχουν κι εκείνοι που πηγαίνουν ακάλεστοι για τις γνωριμίες και τη δικτύωση. Περπατούν στους -5 βαθμούς Κελσίου στο παγωμένο οδόστρωμα, καθώς μεταφορικό μέσο δεν υπάρχει ούτε για αστείο, πηγαίνοντας από εστιατόριο σε μπαρ για να ζεσταθούν, μόνο για να φάνε... πόρτα, ακόμα κι αν στη χώρα τους θα λέγανε εύκολα «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» και κάποιος μπορεί και να ήξερε. Γιατί τα «καλά» ή μάλλον... τα πάντα είναι κλεισμένα και πριβέ. 

Κόσμος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Κόσμος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός (AP Photo/Markus Schreiber)

Η κριτική για τη διοργάνωση

Οι κριτικοί της διοργάνωσης αναφέρουν πως οι ίδιοι άνθρωποι που δημιουργούν τα παγκόσμια προβλήματα, μαζεύονται μια φορά τον χρόνο μπας και βρουν τρόπο να τα λύσουν. Την ίδια στιγμή, αποτελούν το 1% των πιο προνομιούχων ανθρώπων στον κόσμο. Πώς μπορεί να γνωρίζουν λοιπόν τα προβλήματα του υπόλοιπου 99% για να τους δώσουν λύση;

Το γεγονός ότι ταξιδεύουν δε με αεροπλάνα ή ιδιωτικά τζετ, για να φτάσουν στην απομακρυσμένη ελβετική πόλη, δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους περιβαλλοντολόγους, που τους αποκαλούν υποκριτές. Συγκεντρώνονται να συζητήσουν για το περιβάλλον οι ίδιοι που το επιβαρύνουν, ακόμα και με αυτή τους την επιλογή να ταξιδέψουν στο Νταβός. 

Παρόλα αυτά, στις πέντε δεκαετίες που λειτουργεί η οργάνωση όλο και κάτι σημαντικό έχει επιτευχθεί. 

Τα μεγάλα ορόσημα στο Νταβός  

Το 1988 πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τούρκος ομόλογός του Τουργκούτ Οζάλ στην περίφημη διαδικασία του Νταβός, όπως ονομάστηκε η διαδικασία συμφιλίωσης των δύο χωρών, που έλαβε χώρα στο περιθώριο των εργασιών του Φόρουμ. 

Το 1992 ο Nelson Mandela και ο τότε Νοτιοαφρικανός Πρόεδρος FW de Klerk έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη διεθνή σκηνή του Νταβός, ένα μεγάλο βήμα προς την κατάργηση του απαρτχάιντ. Την επόμενη χρονιά οι δύο ηγέτες βραβεύθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης

Το 2000, η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση ξεκίνησε στο Νταβός και από τότε έχει βελτιώσει την πρόσβαση στον εμβολιασμό για εκατομμύρια παιδιά -και όχι μόνο- σε όλο τον κόσμο.

Τι έγινε φέτος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Φέτος, το ενδιαφέρον μονοπώλησε ο εκκεντρικός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε έναν λόγο που κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα, άφησε το παγκόσμιο κοινό με το στόμα ανοιχτό με την αντισυμβατικότητα των όσων είπε για άλλους ηγέτες και τρίτες χώρες.

E.E.-ΗΠΑ: Το τέλος του δυτικού κόσμου όπως τον ξέραμε

Την ίδια στιγμή παρουσίασε ένα δικής του έμπνευσης Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο και κάλεσε συγκεκριμένα κράτη να συμμετέχουν.

