Νταβός: Εύσημα από CEO και πρόεδρο της Microsoft στον Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Microsoft Satya Nadella και τον Πρόεδρο της εταιρείας Brad Smith, στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός.

Κ. Μητσοτάκης και Κρ. Λαγκάρντ προσέρχονται στο World Economic Forum στο Νταβός

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σημειώθηκε η σημαντική πρόοδος στην ψηφιοποίηση του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα την τελευταία τριετία.

«Αυτό που ήθελα να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ότι όλα όσα κάνετε εσείς και η κυβέρνησή σας, και η πρόοδος που επιτυγχάνετε όσον αφορά την οικοδόμηση δυνατοτήτων, είναι φανταστικό να το βλέπει κανείς. Δεν έχω δει κάτι παρόμοιο σε αυτή την κλίμακα» δήλωσε στην αρχή της συνάντησης ο κ. Nadella.

«Από τη δική μας πλευρά, αυτό που με ενθουσιάζει είναι η δυνατότητα να είμαστε ένα μικρό μέρος της αναπτυξιακής σας διαδρομής ως χώρας. Ενδιαφερόμαστε πολύ να συνεργαστούμε με μία χώρα που δίνει προτεραιότητα στην προσπάθεια οικοδόμησης δυνατοτήτων σε αυτό το επίπεδο».

«Αν ρωτήσετε τους Έλληνες σήμερα ποια είναι η πιο πετυχημένη μεταρρύθμιση που έχει υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, το 80% θα σας πει: ο ψηφιακός τομέας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

από τις συναντήσεις του πρωθυπουργού στο Νταβός

«Η δυνατότητα να επικοινωνείς με το κράτος από το κινητό σου τηλέφωνο είναι μία επανάσταση στην Ελλάδα. Και, ασφαλώς, έχουμε αγγίξει μόνο την κορυφή του παγόβουνου σε ό,τι αφορά τι μπορούμε να κάνουμε», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα ήταν πρωτεργάτης του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού στην ΕΕ και οργάνωσε μία πλήρως ψηφιακή εμβολιαστική εκστρατεία.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η πρόοδος στην υλοποίηση της επένδυσης της Microsoft για τη δημιουργία κόμβου με τρία data centres στην Αττική.

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στον κ. Nadella και τον κ. Smith τη ραγδαία ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα, τη δυναμική νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες προσελκύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, και το σύνθετο στρατηγικό πλεονέκτημα που προσφέρει η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, το υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό και η συνδεσιμότητα με την ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι και με τον Πρόεδρο της Google για δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), Matt Brittin.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική αύξησης των επενδύσεων της Google στη χώρα μας, η ευρύτερη αξιοποίηση εργαλείων που ήδη διαθέτει η Google στην Ελλάδα για προγράμματα ψηφιακής κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, όπως επίσης και τα σχέδια της εταιρείας για υπόγεια καλώδια που θα συνδέουν Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή (Blue Submarine Cable System).

Ο Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Meta για Διεθνείς Υποθέσεις, Nick Clegg. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις τεχνολογικές εξελίξεις, το μέλλον του διαδικτύου και τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώθηκε ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προώθηση καινοτομιών στην Ευρώπη.

Great meeting with @nickclegg, President of Global Affairs at Meta, on digital innovation, and the economic and social opportunities the Metaverse will bring. pic.twitter.com/N6dXU5o127