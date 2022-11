Λιβύη: Ανακάλεσε τον επιτετραμμένο της – Σκληρή ανακοίνωση κατά Δένδια

Ακυρώθηκε η επίσκεψη στην Τρίπολη λόγω σοβαρού διπλωματικού επεισοδίου / Βίντεο: ΕΡΤ

Αφού προσπάθησε να «παγιδέψει» τον Νίκο Δένδια, με τη μη συμφωνημένη παρουσία της υπουργού Εξωτερικών Νάιλα Αλ Μανγκούς αντί της παρουσίας του προέδρου του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι στην Τρίπολη, η Λιβύη συνεχίζει τις προκλήσεις.

Η προσωρινή κυβέρνηση της χώρας ανακάλεσε τον επιτετραμμένο της Λιβύης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Μοχάμεντ Χαμούντ είπε ότι ως απάντηση στη στάση Δένδια, ο επιτετραμμένος της Ελλάδας στην Τρίπολη κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών (της Λιβύης) και λήφθηκε η απόφαση να ανακαλέσει τον επιτετραμμένο της Λιβύης στην Αθήνα πίσω για διαβουλεύσεις.

«Η στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών σήμερα αποτελεί προσβολή για τον λιβυκό λαό και την κυβέρνηση», είπε ο Χαμούντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δένδιας θα επισκεφτόταν τη Λιβύη, ωστόσο όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε πρώτα στην Τρίπολη, τον περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης, Νάιλα Μανγκούς, αντί του Μοχάμεντ Μένφι, όπως είχε συμφωνηθεί.

Ακολούθησαν συνεννοήσεις, με τον υπουργό να περιμένει στο αεροσκάφος για τουλάχιστον μια ώρα, με τον κ. Δένδια να μην κατεβαίνει από το αεροσκάφος και τελικά να αναχωρεί για Βεγγάζη.

Επίθεση στον Νίκο Δένδια εξαπέλυσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, κατηγορώντας τον Έλληνα ΥΠΕΞ για «ωμές πολιτικές και θέσεις για τα συμφέροντα του λιβυκού κράτους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Παρά τις ωμές πολιτικές και θέσεις που υιοθέτησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τις προηγούμενες ημέρες προς τα συμφέροντα του λιβυκού κράτους, οι οποίες αποτυπώθηκαν στις ανισόρροπες δηλώσεις του για την κυριαρχία της Λιβύης και το δικαίωμά της σε σχέσεις που εκπληρώνουν τις φιλοδοξίες του λαού της.

