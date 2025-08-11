Τι αλλάζει στις χρεώσεις ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ

Σε ισχύ από σήμερα η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 11:50 Μαρία Κωνσταντάκη: Βουτά χωρίς μαγιό στις Βάθρες της Σαμοθράκης
11.08.25 , 11:33 Χριστίνα Κοντοβά: Η έκπληξη από την κόρη της κατά την άφιξή της στα Χανιά
11.08.25 , 11:14 To Iσραήλ σκότωσε πέντε δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα
11.08.25 , 10:45 Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της
11.08.25 , 10:41 Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια
11.08.25 , 10:41 Αγιόκαμπος: Οικογένεια κύκνων στην παραλία μαζί με τους λουόμενους
11.08.25 , 10:34 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα
11.08.25 , 10:10 Σοφία Σεϊρλή: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή της - Η ιστορία που διηγήθηκε
11.08.25 , 10:05 Καιρός: 40άρια και θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές
11.08.25 , 09:46 Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση με τον Γιώργο Καραθανάση στην Αλόννησο
11.08.25 , 09:21 Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Πήδηξε από τη μισάνοιχτη πόρτα εργαζόμενη
11.08.25 , 09:20 Τατιάνα Στεφανίδου: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ιθάκη
11.08.25 , 09:03 Lynk & Co: Αυτοί είναι οι επίσημοι πωλήτες και συνεργεία της
11.08.25 , 09:03 Ρόμπιν Ουίλιαμς: Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία του σπουδαίου κωμικού
11.08.25 , 08:53 Σμαράγδα Καρύδη: Τα γενέθλια, οι τρυφερές ευχές κι η ξεχωριστή τούρτα!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Μηδενικές τραπεζικές προμήθειας στα ΑΤΜ από τη Δευτέρα 11/8/2025 - Βίντεο αρχείου Alpha

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις χρεώσεις ανάληψης από τα ΑΤΜ.

Αναλήψεις από ATM: Νέο «τοπίο» στις προμήθειες από Δευτέρα 12/8/2025

Με τη νέα ρύθμιση καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις αναλήψεις από ΑΤΜ

Η ρύθμιση προβλέπει:

  • Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

  • Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους, όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.
  • Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.
  • Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.
  • Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.
  • Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.
  • Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΤΜ
 |
ΑΝΑΛΗΨΗ
 |
ΜΕΤΡΗΤΑ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top