Σοφία Σεϊρλή: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή της - Η ιστορία που διηγήθηκε

Η Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στα 77 της έτη, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Η αγαπημένη πνίγηκε στην παραλία Καμάρι στους Φούρνους Ικαρίας, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει μέχρι το νησάκι του Αγίου Μηνά.

Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή, λίγους μήνες πριν το τραγικό τέλος είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στο τηλεπαιχνίδι «Τα τετράγωνα των αστέρων».

Η ηθοποιός εκεί είχε διηγηθεί μια απίθανη ιστορία από την καθημερινότητά της όταν είχε μπει σε ένα πάρκινγκ για να αφήσει το αυτοκίνητό της, αλλά χάθηκε.

«Έχω μπει σ’ ένα πάρκινγκ, να αφήσω το αυτοκίνητό μου. Το άφησα στον κάτω όροφο, πήρα το ασανσέρ, ανέβηκα σε κάποιο σημείο όπου βγαίνοντας ήταν ένας ανοιχτός χώρος και δεν ήξερα από πού να βγω για την “3ης Σεπτεμβρίου”. Βλέπω μια παρέα και φωνάζω “Σας παρακαλώ, σε ποιο όροφο να πάω για να βγω”. Έβλεπα ότι κουνούσαν τα κεφάλια τους χωρίς να απαντούν. Ξαναρωτάω, “Σας μιλάω, δεν με ακούτε;”, τους πλησιάζω και βλέπω τρεις θάμνους που… κουνούσαν τα κεφάλια τους κι εγώ τους είχα πάρει για ανθρώπους», είχε αφηγηθεί η Σοφία Σεϊρλή και όλοι είχαν «λιώσει» στα γέλια..