Λιβύη: Διπλωματικό επεισόδιο με Δένδια - Πώς πήγαν να τον «παγιδέψουν»

Ακυρώθηκε η επίσκεψη στην Τρίπολη λόγω σοβαρού διπλωματικού επεισοδίου / Βίντεο: ΕΡΤ

Διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στη Λιβύη, η οποία τελικά δεν έγινε ποτέ.

Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών στην αφρικανική χώρα, προσγειώθηκε στην Τρίπολη προκειμένου ο ΥΠΕΞ να συναντηθεί εκεί με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο αεροδρόμιο της Τρίπολης τον Νίκο Δένδια περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνηση Ντμπέιμπα, η οποία πριν από λίγο διάστημα είχε υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες, που βασίζεται στο παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο» του 2019 το οποίο έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα. Ουσιαστικά, δηλαδή, προσπάθησαν να «παγιδέψουν» τον Νίκο Δένδια.

Η ελληνική πλευρά διαμαρτυρήθηκε και τονίστηκε ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα.

Ακολούθησαν συνεννοήσεις, με τον υπουργό να περιμένει στο αεροσκάφος για τουλάχιστον μια ώρα.Τελικά, η σκάλα του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια δεν κατέβηκε ποτέ, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να ακυρώνει την επίσκεψή του στη Λιβύη και να συνεχίζει τοι ταξίδι του στη Βεγγάζη, προκειμένου να συναντηθεί με τον με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, καθώς και με άλλους Λίβυους αξιωματούχους.

Τότε, σε μια αδικαιολόγητη και προκλητική κίνηση, οι Λίβυοι αρνήθηκαν να εγκρίνουν το σχέδιο πτήσης του κ. Δένδια προς τη Βεγγάζη.

Τελικά το αεροπλάνο απογειώθηκε με καθυστέρηση και δια του FIR Μάλτας έφτασε μέχρι τον ενάεριο χώρο πάνω από την ανατολική Λίβυη προκειμένου να προσγειωθεί τελικά στη Βεγγάζη.

Ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα το Νίκος Δένδιας, αποφεύγοντας την παγίδα των Λιβύων, φαίνεται ότι ενόχλησε την υπηρεσιακή κυβέρνηση της χώρας.

