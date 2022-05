Μήνυμα Δένδια κατά του αναθεωρητισμού στην επίσκεψη στην Αλβανία    

Επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο και την Αλβανίδα ομόλογό του, ενώ έγινε δεκτός και από τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στη συμφωνία με τα Τίρανα, ώστε να υπάρξει πρόσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών.

Ο Νίκος Δένδιας στη συνάντηση με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας στα Τίρανα

Δένδιας: Να μην επιτρέψουμε σε αναθεωρητικές δυνάμεις να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή

Το μήνυμα «να εργαστούμε για να μην επιτρέψουμε» σε αναθεωρητικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν την ευρύτερη περιοχή, εξέπεμψε ο κ. Δένδιας, σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης με την ομόλογό του της Αλβανίας, Όλτα Χάκα, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα. Επίσης, δήλωσε ότι «συνεννοηθήκαμε πώς θα επιταχύνουμε για να ολοκληρώσουμε το τεχνικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε το συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», το οποίο επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας διαμήνυσε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής (για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη) είναι για την Ελλάδα μεγάλης σπουδαιότητας και επισήμανε πως «οι δύο χώρες επιθυμούμε να λύνουμε τις διαφορές μας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, και ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας, της UNCLOS».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως πέρα από τη σημασία που έχει για την Ελλάδα και την Αλβανία, στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς όλες τις χώρες: Ότι αυτός είναι ο σωστός, ο μοναδικός, ο ενδεδειγμένος τρόπος για να λύνουμε διαφορές».

Κατά τη συνάντησή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Αλβανίας εξέτασαν τις διμερείς μας σχέσεις, τις διεθνείς εξελίξεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Κατά την επίσκεψή μου στα Τίρανα είχα εγκάρδια συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.Αναστάσιο - I held a cordial meeting in #Tirana with His Beatitude Archbishop Anastasios of Tirana, Durrës and All Albania. pic.twitter.com/s2wHYrBtSt