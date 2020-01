Δένδιας: Έτοιμοι να βοηθήσουμε τη Λιβύη, ακόμα και με στρατό

Μιάμιση ώρα κράτησαν οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει το 80% της Λιβύης.

Ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ διανυκτέρευσε σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο, στο οποίο είχε ιδιωτική συνάντηση με τον κ. Δένδια.

Ο υπουργός Εξωτερικών δώρισε ένα βιβλίο στον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) / Πηγή φωτογραφίας: twitter

Η άφιξή του στο ΥΠΕΞ στις 10.20 το πρωί της Παρασκευής έγινε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, με τον υπουργό να υποδέχεται χαμογελαστός τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) και να δωρίζει στον Λίβυο στρατάρχη ένα βιβλίο, με τον μεταφραστή του να του εξηγεί περί τίνος πρόκειται.

Λίγο πριν τις 11.30 τελείωσε η κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ανδρών και συνεχίστηκαν οι επαφές με διευρυμένες συνομιλίες.

Ο κ. Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή τους, είπε πως η ελληνική πλευρά ζήτησε από τον στρατάρχη να συμμετάσχει με εποικοδομητικό τρόπο στη διάσκεψη του Βερολίνου και να επιχειρήσει να πετύχει την κατάπαυση του πυρός, την αποκατάσταση της ασφάλειας και την απομάκρυνση των μισθοφόρων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ζήτησε από τον Χαλίφα Χάφταρ να επιδιώξει την ακύρωση των μνημονίων που υπέγραψαν οι Σαράζ και Ερντογάν.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επόμενη μέρα στη Λιβύη, είτε με δυνάμεις που απαιτούνται για να υπάρξει ανακωχή είτε με τη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στις ευρωπαϊκές αποστολές για την τήρηση της ανακωχής, ενώ κάλεσε τη Γερμανία, αφού δε θα είναι παρούσα η Ελλάδα στη Διάσκεψη για τη Λιβύη, να αποτελέσει το θεματοφύλακα της ευρωπαικής θέσης, οπως διατυπώθηκε στο Ευρωπαικό Συμβούλιο, η οποία ήταν σαφής και ήταν κατά του μνημονίου Λιβύης - Τουρκίας.

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχεται στο ΥΠΕΞ τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ / Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi

Ο Χαφτάρ αυτή την ώρα συναντάται με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στη Βουλή, και όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς δεν πρόκειται για επίσημο ηγέτη κράτους.

Χαμόγελα και φιλικό κλίμα στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Χαλίφα Χαφτάρ / Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi

Η Αθήνα, με τις συναντήσεις με τον Χαλίφα Χαφτάρ, επιχειρεί διπλωματική ρελάνς απέναντι στην άρνηση της Γερμανίας να την καλέσει στη διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Βερολίνο, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

Στόχος της Αθήνας είναι να εξασφαλίσει ότι, εάν επικρατήσει ο Χαλίφα Χαφτάρ, θα ακυρωθεί η παράνομη συμφωνία Λιβύης -Τουρκίας / Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi

Η κυβέρνηση έχει εκφράσει τόσο την πρόθεσή της να συμμετέχει, όσο και την ενόχλησή της για τη μη πρόσκληση.

Στόχος της Αθήνας είναι να εξασφαλίσει πως, εφόσον οι δυνάμεις που ελέγχει ο Χαφτάρ επικρατήσουν σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο, θα καταργηθεί η παράνομη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση της Λιβύης με την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες.

«Η Ελλάδα, σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής, δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί καμία πολιτική λύση για τη Λιβύη, η οποία να μην έχει ως προϋπόθεση την ακύρωση αυτών των “μνημονίων”. Θα βάλουμε βέτο πριν φτάσει η υπόθεση στο Συμβούλιο Κορυφής. Θα βάλουμε βέτο στο επίπεδο των ΥΠΕΞ», ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του την Πέμπτη στον Alpha o Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ευχαριστούμε Ελλάδα που τον κρατάτε ασφαλή», έγραψε σε tweet του ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) για την επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα.

Το tweet συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες με τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Αθήνας και μία με τον Χαφτάρ με φόντο μια ελληνική σημαία.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

Σε ένα από τα tweets o LNA γράφει: «Στάσου δίπλα μου σήμερα, την ώρα της ανάγκης μου και θα σταθώ δίπλα σου για πάντα».

Stand by me today in my hour of need , and I will stand by you forever.#LNA #Libya #HoR #Egypt #Greece pic.twitter.com/EWRpWD0ufo