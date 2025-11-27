Ο CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου, στο συνέδριο Infocom World

«Το όραμα της Nova: Πελάτης στο επίκεντρο, τεχνολογία ως εργαλείο προόδου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 11:00 Hyundai INSTER: Πήρε το Χρυσό Τιμόνι στα «Οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ»
28.11.25 , 10:38 Κατσαρίδης σε Καλύβα: Θα μπορούσα κι εγώ να πω ''δε βοήθησε την Τατιάνα''
28.11.25 , 10:27 Νίκος Πολυδερόπουλος: Απέφυγε να αποκαλύψει το φύλο & το όνομα του μωρού
28.11.25 , 10:12 Σαλαμίνα: Άγριες αποδοκιμασίες στην 46χρονη έξω από τα δικαστήρια
28.11.25 , 09:58 Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας
28.11.25 , 09:53 Κακοκαιρία: Μετέφεραν κόσμο με... καρότσες στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου
28.11.25 , 09:50 Χριστούγεννα στην Παραμυθοχώρα και τα ιαματικά λουτρά Πόζαρ
28.11.25 , 09:49 Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του
28.11.25 , 09:36 Κατερίνα Διδασκάλου: Ατύχημα στο θέατρο για την ηθοποιό
28.11.25 , 09:33 ΗΠΑ: Νεκρή η εθνοφρουρός που είχε πυροβοληθεί κοντά στον Λευκό Οίκο
28.11.25 , 09:17 Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα
28.11.25 , 09:07 Jeep Βελμάρ: Στηρίζει το Dirfys Trail Run 2025
28.11.25 , 09:05 Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο
28.11.25 , 09:03 Γιώργος Φούντας: Ο γάμος με τη Ζώκα και το «όχι» σε ρόλο του Τζέιμς Μποντ
28.11.25 , 08:54 Ομπράντοβιτς: Οι λόγοι που θέλει να αποχωρήσει από την Παρτιζάν
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Έκτακτο δελτίο καιρού για την Adel: Ποτάμια οι δρόμοι στην Αττική
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Κακοκαιρία: Μετέφεραν κόσμο με... καρότσες στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου
Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Σαλαμίνα: Άγριες αποδοκιμασίες στην 46χρονη έξω από τα δικαστήρια
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Ο CEO Της Nova, Γιώργος Λάμπρου, Στο Συνέδριο Infocom World
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης της Ελλάδας σε δίκτυα νέας γενιάς, ο CEO της Nova, κ. Γιώργος Λάμπρου, συμμετείχε στο πάνελ των CEO των τηλεπικοινωνιακών εταίρων στο συνέδριο Infocom World.

Ο CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου, στο συνέδριο Infocom World

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Nova βασίζεται σ’ ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο, με πέντε κεντρικούς στρατηγικούς πυλώνες: επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, ενίσχυση ICT και IoT, αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, εμπειρία πελάτη και ανταγωνιστικές τιμές, που ανταποκρίνονται στη real value for money φιλοσοφία της εταιρείας. «Η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες υποδομές δεν είναι αυτοσκοπός: είναι το μέσο για μια καλύτερη εμπειρία πελάτη και μια πιο δυναμική οικονομία», δήλωσε, προσθέτοντας πως οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της ψηφιακής Ευρώπης» και η Nova παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να συμβάλει ενεργά σε αυτό το μέλλον.

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η στρατηγική της Nova είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της χώρας για ψηφιακό μετασχηματισμό, ανταγωνιστικότητα και τεχνολογική κυριαρχία, και ότι η βάση για μια πλήρως ψηφιακή χώρα είναι οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G και FTTH, καθώς και σε έργα ICT που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφερόμενος στο 5G, υπογράμμισε ότι η Nova έχει φτάσει σε πληθυσμιακή κάλυψη 95%, ενώ το εξελιγμένο δίκτυο 5G+ (C-band) έχει τετραπλασιαστεί από το 2023. Στόχος είναι η κάλυψη άνω του 80% του πληθυσμού με C-band εντός των επόμενων 2-3 ετών. Παράλληλα, η τεχνολογία 5G SA ανοίγει για τη Nova νέους δρόμους για υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας, όπως private networks, Fixed Wireless Access (FWA) και εφαρμογές network as a service, με δύο πρώτα έργα σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το δίκτυο FTTH που αναπτύσσεται μέσω της United Fiber έχει ήδη φτάσει τα 800.000 homes passed.

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, ο κ. Λάμπρου επεσήμανε ότι η υιοθέτηση FTTH στη χώρα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της διαθεσιμότητας υποδομών, επισημαίνοντας ότι «η αποχαλκοποίηση δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά πολιτικής, ανταγωνιστικών τιμών και ενημέρωσης των πολιτών». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Nova, μέσω της United Fiber, επιταχύνει τις κάθετες υλοποιήσεις εντός κτιρίων πριν ακόμα υποβληθούν αιτήματα πελατών, μειώνοντας χρόνους ενεργοποίησης και βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Δημοπρασία Φάσματος – Προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη

Στο πεδίο του φάσματος, ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε κρίσιμη την επερχόμενη δημοπρασία για τις ζώνες 900MHz και 1.800MHz, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται από πέντε βασικές αρχές: επαρκή φασματική διαθεσιμότητα, μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των φασματικών πόρων, ισόρροπη κατανομή μεταξύ των παρόχων για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, αποσύνδεση της τιμής φάσματος από δημοσιονομική λογική και μακροπρόθεσμη σταθερότητα επενδυτικού περιβάλλοντος. «Χωρίς επαρκές φάσμα σε φιλικό επενδυτικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνδεσιμότητα, ψηφιακή οικονομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ICT και Μετά-RRF Εποχή – Η Nova ως καταλύτης ψηφιακής εξέλιξης

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον ρόλο της Nova ICT, όπου η εταιρεία βλέπει σημαντικές ευκαιρίες πέρα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Λάμπρου δήλωσε ότι η ζήτηση για ψηφιακές λύσεις αυξάνεται σταθερά τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ, παράλληλα, η Nova επενδύει σε καινοτόμες startups και τεχνολογίες όπως AI.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως στρατηγικό εργαλείο

Τέλος, ο κ. Λάμπρου τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη Nova, με εφαρμογή σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, στους πελάτες της, όπου η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει καινοτόμα έργα ICT, όπως οι λύσεις Smart Forest στον Υμηττό (ΣΠΑΥ) και το Αιγάλεω, που χρησιμοποιούν AI για πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και, δεύτερον, στις εσωτερικές διαδικασίες της, με υπό εξέλιξη έργα που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη. Ο CEO της Nova επισήμανε ότι, όπως και η ψηφιοποίηση συνολικά, το AI δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο που αξιοποιείται στο μέτρο που ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για τον πελάτη και ενδυναμώνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Nova.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
 |
INFOCOM WORLD
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top