Τουρισμός για Όλους 2025: Ο νέος και οριστικός πίνακας των δικαιούχων

Το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε τον νέο Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», μετά την ανακατανομή των αδιάθετων κονδυλίων από την υψηλή περίοδο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι επιπλέον δικαιούχοι προέκυψαν από την κατηγορία των μη κληρωθέντων της χαμηλής περιόδου, βάσει της σειράς που είχαν λάβει στη δημόσια κλήρωση του περασμένου Μαρτίου.

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν άμεσα μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με προσωπικό μήνυμα σε sms και e-mail. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις οδηγίες για την έκδοση της νέας κάρτας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει κατά την αίτησή τους.

Αφού ενημερωθούν, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να ενεργοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα τους, ακολουθώντας τις οδηγίες του πιστωτικού ιδρύματος που έχουν επιλέξει. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για διαμονή σε οποιοδήποτε κατάλυμα, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

Συνολικά, οι νέοι δικαιούχοι ανέρχονται σε 13.983 άτομα, με το αντίστοιχο ποσό ενίσχυσης να φτάνει τα 4.549.200 ευρώ.

Για τα άτομα με αναπηρία που εμφανίζονται με προσωρινά μειωμένο ποσό ενίσχυσης, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω επαλήθευση των στοιχείων τους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα πιστωθεί αυτόματα το επιπλέον ποσό που δικαιούνται, ανάλογα με την ομάδα και την περίοδο συμμετοχής.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 210-2150231 (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–17:00) ή να αποστέλλουν e-mail στο tourism4all2025@ktpae.gr.

