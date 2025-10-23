ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης 1.100 ευρώ - Ποιους αφορά

Αρχές Ιανουαρίου σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ξεκινάει το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 40.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 1.088 ευρώ μηνιαίως.

