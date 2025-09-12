Οι 83 φόροι που μειώθηκαν από το 2019 ως σήμερα - Τι έρχεται από 1/1/2026

Η λίστα που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

12.09.25 , 12:32 Οι 83 φόροι που μειώθηκαν από το 2019 ως σήμερα - Τι έρχεται από 1/1/2026
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
«Μειώσαμε φόρους, θα επιστρέφουμε και το τελευταίο ευρώ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / Βίντεο αρχείου Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών συνολικά έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της το 2019, με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Μητσοτάκης - ΔΕΘ: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

  • Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
  • Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στον φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
  • Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
  • Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
  • Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
  • Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
  • Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
  • Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν σε έμμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%) και η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τους φόρους που έχουν μειωθεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΦΟΡΟΙ
 |
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
