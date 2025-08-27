Ενοικίαση Σπιτιού: Έρχεται το πιστοποιητικό φερεγγυότητας

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, έπειτα από καθυστέρηση σχεδόν τεσσάρων ετών, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, ένα έργο που θεσπίστηκε το 2022 αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργό.

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, με στόχο τόσο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων όσο και την ενίσχυση της φερεγγυότητας στην οικονομία.

