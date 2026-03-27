Ένας «άλλος» Μυστικός Δείπνος

Πώς θα σας φαινόταν αν μπαίνατε μέσα σε έναν ναό και αντί για πιστούς και ιερείς βλέπατε ένα σύγχρονο mall με άπειρα εστιατόρια, καφέ και τραπεζοκαθίσματα στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να κάτσουν και να απολαύσουν ένα γρήγορο σνακ;

Αυτό ακριβώς συνέβη όταν μπήκαμε στην αναγεννημένη εκκλησία του Αγίου Μάρκου στη North Audley Street, Mayfair, η οποία μόνο Ναό πλέον δεν θυμίζει.

Κόσμος απολαμβάνει το γεύμα του μέσα στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου

Επισκέπτες του εμβληματικού ναού κάθονται αμέριμνοι στα τραπεζάκια που έχουν στηθεί σε κάθε γωνιά και τρώνε πίτσες, μακαρονάδες ανάμεσα σε πολυελαίους και εικόνες.

Κάποιοι πίνουν ακόμα και κοκτέιλ στο Mercato Mayfair

Κάποιοι μάλιστα παραγγέλνουν και κοκτέιλ. Στο Mercato Mayfair όπως και ονομάζεται, έχουν στηθεί πάγκοι με φαγητά και ποτά, μια μικροζυθοποιία, και ένα wine bar.

Οι σεφ δεν μαγειρεύουν με θέα μόνο τον νεροχύτη και την κουζίνα αλλά και με τον άμβωνα του ναού ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κοντινή θέση.

Κάποιοι σπεύδουν να επισκεφθούν το Mayfair θεωρώντας το μία συγκλονιστική εμπειρία ενώ κάποιοι άλλοι αντιδρούν θεωρώντας πως είναι απαράδεκτο σε μία εκκλησία να έχουν στηθεί ακόμα και πάγκοι με θαλασσινά.