Κολομβία: Συνετρίβη πολεμικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση

Κολομβία: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφος με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες / ANT1
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνετρίβη πολεμικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο.
  • Το αεροσκάφος είχε 110 επιβαίνοντες και το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση.
  • Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι δεν έχουν προσδιοριστεί οι νεκροί και τα αίτια της συντριβής.
  • Το αεροσκάφος συνετρίβη 3 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή και υπάρχουν αναφορές για 20 διασωθέντες.
  • Βίντεο δείχνουν τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους σε δασώδη περιοχή.

Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα (23/3) στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο Blu Radio, στο αεροσκάφος τύπου C-130 επέβαιναν 110 στρατιωτικοί. Συνετρίβη σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, επισημαίνει.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη περιοχή. Το Blu Radio μεταδίδει πως περίπου 20 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

