Βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην αραβική θάλασσα

Οι φρουροί της επανάστασης φαίνεται ότι σφραγίζουν τα στενά του Ορμούζ ενώ φτάνει πυρηνικό υποβρύχιο στην περιοχή και οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να κόψουν το ηλεκτρικό το νερό και το πετρέλαιο από το Ιράν. Να διαλύσουν όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Απαντώντας στις απειλές Τραμπ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανταποδίδουν: Λένε ότι θα κλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ (απ' όπου διέρχεται το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως) αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Επίσης απείλησαν να καταστρέψουν με μη αναστρέψιμο τρόπο ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο σύνολο της περιοχής.

Σε αυτόν το χάρτη φαίνονται οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας του Ιράν που απείλησε να εξαλείψει ο Τραμπ, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Βρίσκονται στο Ραμίν, στο Κερμάν, στο Νταμαβάντ και στη Μπουσέρ, όπου ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός είναι πυρηνικός.

Στο μεταξύ, στην Αραβική Θάλασσα φέρεται να έφτασε από την Αυστραλία, πυρηνοκινητο υποβρύχιο των Βρετανών (το HMS ANSON).

Έχει δυνατότητα να εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους Κρουζ κατά του Ιράν, εάν κλιμακωθεί κι άλλο η κατάσταση. Είναι φορτωμένο με πυραύλους Τόμαχωκ Μπλοκ-4 και βαριές τορπίλες Spear-fish. Χθες το Λονδίνο, να θυμίσουμε συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν δυο βρετανικές βάσεις για την αμυντική ασπίδα στα στενά του Ορμούζ.

