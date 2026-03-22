22.03.26 , 22:06 Θρίλερ στα λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αγνοείται δύτης
22.03.26 , 21:49 Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
22.03.26 , 21:00 Ξεκινά η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι
22.03.26 , 20:50 Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»
22.03.26 , 20:27 Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος
22.03.26 , 20:24 Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου
22.03.26 , 20:11 Βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην αραβική θάλασσα
22.03.26 , 20:02 Τεχεράνη: Απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ
22.03.26 , 18:38 Ρώμη: Έκρηξη από διαρροή σε φιάλη φυσικού αερίου ισοπέδωσε κτίρια
22.03.26 , 18:14 VW T-Roc: Μια ημέρα μαζί με την οικογένεια
22.03.26 , 17:49 Βάσω Λασκαράκη: «Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου»
22.03.26 , 17:00 Ταξί: Πανελλαδική 24ωρη απεργία τη Δευτέρα
22.03.26 , 16:56 Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προσήχθη ύποπτος
22.03.26 , 16:41 Ιωάννινα: Κατέληξε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
22.03.26 , 16:35 Δείτε το parking challenge του Αλέξανδρου Γκιννή - Πώς τα πήγε;
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου
Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.
  • Η Αμερική σχεδιάζει να διαλύσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν και να κόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου.
  • Βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS ANSON έφτασε στην Αραβική Θάλασσα, ικανό να εξαπολύσει πυραύλους κατά του Ιράν.
  • Η Βρετανία συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση δύο βάσεων για την προστασία των Στενών του Ορμούζ.
  • Ο Τραμπ απείλησε να εξαλείψει ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας αν δεν ανοίξουν ξανά τα Στενά.

Οι φρουροί της επανάστασης φαίνεται ότι σφραγίζουν τα στενά του Ορμούζ ενώ φτάνει πυρηνικό υποβρύχιο στην περιοχή και οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να κόψουν το ηλεκτρικό το νερό και το πετρέλαιο από το Ιράν. Να διαλύσουν όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις. 

Απαντώντας στις απειλές Τραμπ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανταποδίδουν: Λένε ότι θα κλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ (απ' όπου διέρχεται το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως) αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. 

Επίσης απείλησαν να καταστρέψουν με μη αναστρέψιμο τρόπο ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο σύνολο της περιοχής. 

Σε αυτόν το χάρτη φαίνονται οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας του Ιράν που απείλησε να εξαλείψει ο Τραμπ, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Βρίσκονται στο Ραμίν, στο Κερμάν, στο Νταμαβάντ και στη Μπουσέρ, όπου ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός είναι πυρηνικός.

Στο μεταξύ, στην Αραβική Θάλασσα φέρεται να έφτασε από την Αυστραλία, πυρηνοκινητο υποβρύχιο των Βρετανών (το HMS ANSON). 

Έχει δυνατότητα να εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους Κρουζ κατά του Ιράν, εάν κλιμακωθεί κι άλλο η κατάσταση. Είναι φορτωμένο με πυραύλους Τόμαχωκ Μπλοκ-4 και βαριές τορπίλες Spear-fish. Χθες το Λονδίνο, να θυμίσουμε συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν δυο βρετανικές βάσεις για την αμυντική ασπίδα στα στενά του Ορμούζ.
 

