Τι θέλει ο Πούτιν και τι αντιπροτείνουν οι Ευρωπαίοι

Η προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία επανέρχεται στο τραπέζι, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να θέτει συγκεκριμένους και ιδιαίτερα απαιτητικούς όρους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι όροι αυτοί συνδέονται άμεσα με τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών και την αναγνώριση ρωσικής κυριαρχίας σε κρίσιμα εδάφη.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα ζητά:

Αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας και αποτελούν κομβικά σημεία για τη ρωσική στρατηγική.

Αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες, αν και τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένουν πεδίο σφοδρών μαχών και κρίσιμοι διάδρομοι ανεφοδιασμού.

Διατήρηση της Κριμαίας υπό ρωσικό έλεγχο, ένα σημείο που θεωρείται από τη Μόσχα μη διαπραγματεύσιμο, καθώς προσαρτήθηκε το 2014 και έκτοτε λειτουργεί ως στρατηγική βάση για το ρωσικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα.

Δες το δελτίο του Star

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προτείνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητούν:

Άμεση κατάπαυση του πυρός, ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να σταματήσει η αιματοχυσία.

Μεταγενέστερες αμοιβαίες ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μέσω διαπραγματεύσεων και με διεθνείς εγγυήσεις.

Εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ώστε να προστατευθεί από μελλοντικές επιθέσεις.

Ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα του Κιέβου, αλλά «κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία.

Η αντιπαράθεση γύρω από αυτές τις προτάσεις αναδεικνύει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ρωσική πλευρά επιχειρεί να διασφαλίσει κεκτημένα στρατιωτικά και πολιτικά οφέλη, ενώ η ευρωπαϊκή διπλωματία στοχεύει στη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα μια σταθερή και βιώσιμη ειρήνη.

Το αν θα υπάρξει σύγκλιση παραμένει άγνωστο, καθώς οι όροι που τίθενται και από τις δύο πλευρές έχουν μέχρι στιγμής αποδειχθεί δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί από τον αντίπαλο.

Ρεπορτάζ: Κωστής Βέιμος