Τι θέλει ο Πούτιν και τι αντιπροτείνουν οι Ευρωπαίοι

Σύγκρουση όρων και προσδοκιών για την ειρήνη στην Ουκρανία

Τελευταία Νέα
10.08.25 , 23:01 SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβάτες ανοιχτά της Σύρου: Επιχείρηση διάσωσης
10.08.25 , 22:43 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/8/205): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
10.08.25 , 22:27 Φοροελαφρύνσεις και μέτρα για τη στεγαστική κρίση στο «πακέτο» της ΔΕΘ
10.08.25 , 21:37 Route 360: Επόμενη στάση το κανάλι του Παναμά!
10.08.25 , 21:21 Route 360: Νέο μέλος εντάσσεται στην ομάδα
10.08.25 , 20:48 Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς
10.08.25 , 20:47 Ο πατέρας του Γιάννη εισβάλλει στο Route 360
10.08.25 , 20:45 Γεννηματάς: Ειδικευόμενοι συνταγογραφούσαν παράνομα σκεύασμα για αδυνάτισμα
10.08.25 , 20:42 Τι θέλει ο Πούτιν και τι αντιπροτείνουν οι Ευρωπαίοι
10.08.25 , 20:12 Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
10.08.25 , 20:05 Honda Forza 750 και X-ADV: Τα χρώματα που κάνουν την διαφορά
10.08.25 , 20:02 Route 360: Αγωνία εν πλω – Μπήκε νερό στο σκάφος
10.08.25 , 19:46 Κινηματογραφική διάσωση μελισσοκόμου στο φαράγγι της Σαμαριάς
10.08.25 , 19:30 Route 360: Ο καιρός «χαλάει» τα σχέδια της ομάδας - Βγαίνουν εκτός πορείας
10.08.25 , 18:35 Φωτιά στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 10.08.25, 20:42
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 10/8
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία επανέρχεται στο τραπέζι, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να θέτει συγκεκριμένους και ιδιαίτερα απαιτητικούς όρους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι όροι αυτοί συνδέονται άμεσα με τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών και την αναγνώριση ρωσικής κυριαρχίας σε κρίσιμα εδάφη.

Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Kαμία λύση χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας»

Συγκεκριμένα, η Μόσχα ζητά:

  • Αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας και αποτελούν κομβικά σημεία για τη ρωσική στρατηγική.
  • Αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες, αν και τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένουν πεδίο σφοδρών μαχών και κρίσιμοι διάδρομοι ανεφοδιασμού.
  • Διατήρηση της Κριμαίας υπό ρωσικό έλεγχο, ένα σημείο που θεωρείται από τη Μόσχα μη διαπραγματεύσιμο, καθώς προσαρτήθηκε το 2014 και έκτοτε λειτουργεί ως στρατηγική βάση για το ρωσικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα.

Δες το δελτίο του Star

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προτείνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητούν:

  • Άμεση κατάπαυση του πυρός, ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να σταματήσει η αιματοχυσία.
  • Μεταγενέστερες αμοιβαίες ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μέσω διαπραγματεύσεων και με διεθνείς εγγυήσεις.
  • Εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ώστε να προστατευθεί από μελλοντικές επιθέσεις.
  • Ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα του Κιέβου, αλλά «κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία.

Η αντιπαράθεση γύρω από αυτές τις προτάσεις αναδεικνύει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ρωσική πλευρά επιχειρεί να διασφαλίσει κεκτημένα στρατιωτικά και πολιτικά οφέλη, ενώ η ευρωπαϊκή διπλωματία στοχεύει στη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα μια σταθερή και βιώσιμη ειρήνη.

Το αν θα υπάρξει σύγκλιση παραμένει άγνωστο, καθώς οι όροι που τίθενται και από τις δύο πλευρές έχουν μέχρι στιγμής αποδειχθεί δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί από τον αντίπαλο.

 

Ρεπορτάζ: Κωστής Βέιμος

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top