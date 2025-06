Μέση Ανατολή: Εύθραυστή η εκεχειρία - Ήχησαν ξανά σειρήνες σε όλο το Ισραήλ

Ήχησαν ξανά σήμερα το πρωί οι σειρήνες του συναγερμού στο Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό εκτοξεύτηκε τέταρτο κύμα πυραύλων από το Ιράν, λίγες ώρες μετά από την πανηγυρική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία εκεχειρίας από τις δύο πλευρές. Μετά την επίθεση ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η εκεχειρία είναι σε ισχύ, αν και στην πράξη αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με πληροφορίεςμ ένας ιρανικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Μπεερσεμπά, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Άλλες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους οχτώ.

A 7-story apartment building in Beersheba, Southern Israel suffered extensive damage after a direct impact from an Iranian ballistic missile earlier, resulting in the death of three civilians and dozens of others to be injured. pic.twitter.com/PC9QzeHR5l