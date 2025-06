Το Ισραήλ «αποκεφαλίζει» τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ένα βετεράνο διοικητή του ειδικού σώματος των Iρανών Φρουρών της Επανάστασης που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με πλήγμα που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ.

Πρόκειται για τον Σαΐντ Ιζαντί, διοικητή του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κοντς, διευκρινίζει στη δήλωσή του ο Κατς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργότερα ότι σκότωσαν έναν δεύτερο διοικητή του ειδικού σώματος των Φρουρών που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, τον οποίο κατονόμασαν ως Μπενάμ Σαριγιαρί, με πλήγμα εναντίον του οχήματός του στη διάρκεια της νύκτας στη δυτική Τεχεράνη.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.



Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW